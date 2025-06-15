https://sputnik-georgia.ru/20250615/kvaratskheliya-snimut-v-dokumentalnom-filme-netflix-293766766.html

Кварацхелия снимут в документальном фильме Netflix

Кварацхелия снимут в документальном фильме Netflix

Sputnik Грузия

В фильме покажут внутреннюю кухню парижского клуба этого сезона, когда команда Луиса Энрике впервые выиграла Лигу чемпионов 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T13:31+0400

2025-06-15T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Платформа Netflix выпустит документальный фильм о победителе Лиги чемпионов этого сезона, французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого играет грузинский вингер Хвича Кварацхелия. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. В документальном фильме покажут внутреннюю кухню парижского клуба этого сезона, когда команда Луиса Энрике впервые выиграла Лигу чемпионов. В сериале будет показана работа руководства клуба и тренерского штаба Луиса Энрике. Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" в январе 2025 года из итальянского "Наполи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, netflix, футбол, грузия