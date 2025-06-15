https://sputnik-georgia.ru/20250615/kvaratskheliya-snimut-v-dokumentalnom-filme-netflix-293766766.html
Кварацхелия снимут в документальном фильме Netflix
Кварацхелия снимут в документальном фильме Netflix
Sputnik Грузия
В фильме покажут внутреннюю кухню парижского клуба этого сезона, когда команда Луиса Энрике впервые выиграла Лигу чемпионов 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T13:31+0400
2025-06-15T13:31+0400
2025-06-15T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Платформа Netflix выпустит документальный фильм о победителе Лиги чемпионов этого сезона, французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого играет грузинский вингер Хвича Кварацхелия. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. В документальном фильме покажут внутреннюю кухню парижского клуба этого сезона, когда команда Луиса Энрике впервые выиграла Лигу чемпионов. В сериале будет показана работа руководства клуба и тренерского штаба Луиса Энрике. Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" в январе 2025 года из итальянского "Наполи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, netflix, футбол, грузия
спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, netflix, футбол, грузия
Кварацхелия снимут в документальном фильме Netflix
13:31 15.06.2025 (обновлено: 14:09 15.06.2025)
В фильме покажут внутреннюю кухню парижского клуба этого сезона, когда команда Луиса Энрике впервые выиграла Лигу чемпионов
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Платформа Netflix выпустит документальный фильм о победителе Лиги чемпионов этого сезона, французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого играет грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
"Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира.
В документальном фильме покажут внутреннюю кухню парижского клуба этого сезона, когда команда Луиса Энрике впервые выиграла Лигу чемпионов.
"Документальный фильм о "Пари Сен-Жермен" покажет клуб изнутри. Он выйдет на Netflix после клубного чемпионата мира", – отметил президент клуба Аль-Хелаифи.
В сериале будет показана работа руководства клуба и тренерского штаба Луиса Энрике.
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" в январе 2025 года из итальянского "Наполи".