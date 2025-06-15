https://sputnik-georgia.ru/20250615/meropriyatiya-protiv-raskola-pravoslavnogo-mira-sostoyalis-v-tbilisi-293774078.html

Мероприятия против раскола православного мира состоялись в Тбилиси

Мероприятия против раскола православного мира состоялись в Тбилиси

Sputnik Грузия

Патриарху Варфоломею вменяют отход от каноники и сближение с римским папизмом 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T22:45+0400

2025-06-15T22:45+0400

2025-06-16T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Представители политического движения "Мдзлевели" ("Победоносец") на акции у посольства Турции в Тбилиси зачитали обращение к представителям турецких властей с просьбой начать уголовное расследование деятельности Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили организаторы Sputnik Грузия.Участники движения принесли с собой плакаты с надписями "Варфоломей - продажный агент", "Прокуратура Турции должна заинтересоваться агентом ЦРУ Варфоломеем". "Насколько нам известно, в прокуратуре Турции зарегистрировано заявление о неправомочных действиях Варфоломея в связи с его попытками идти против Конституции страны. По нашим наблюдениям, патриарх Варфоломей все больше отдаляется от православной каноники и приближается к римскому папизму, что само собой подразумевает политические аспекты", - говорится в переданном посольству обращении. Параллельно с акцией у посольства Турции в Тбилиси прошла конференция на тему "Православное единство грузин и русских – какие силы выступают против единства". Участники конференции обсудили исторические и современные политические моменты, искусственно направленные против церковного единства православных грузин и русских. По словам руководителя Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе, юристы партии "Ватан" (Турция) ранее подали в прокуратуру страны заявление против деятельности Варфоломея.Согласно заявлению представителей турецкой партии, Варфоломей нарушает права суверенитета Турции, используя титул "Вселенского патриарха". Кроме того, на конференции зачитали доклад иеродиакона Грузинской Православной церкви, отца Георгия Рухадзе: "Религиозные факторы украинского кризиса". В своем подробном докладе доктор философии, иеродиакон Георгий аргументировал неразрывность Православной церкви по национальному признаку и перечислил конкретные факты, свидетельствующие о деструктивной роли Варфоломея в этой связи. Гости конференции – священнослужители, ученые, журналисты, отставные военные, представители православного прихода двух тбилисских храмов высказали свое мнение и поддержали тезисы иеродикаона Гиоргия. "Недопустимость вмешательства одного патриарха в дела другого оговорена церковным законодательством, которое нарушает возомнивший себя больше других патриархов патриарх Варфоломей. Его деятельность носит антиправославный характер и направлен против каждого народа, исповедующего православное христианство", - заявил Рцхиладзе. По его словам, патриарха Варфоломея не интересуют религия и церковные законы, его интересует политический заказ, который он получает от третьих сил. "Эти третьи силы вовсе не дружественно настроенные не только к нам, но и к Турции. Об этом в Турции тоже известно. Поэтому недавно было подано соответствующее юридическое заявление против Варфоломея адвокатами партии "Ватан", - отметил Рцхиладзе. По его словам, возможные юридические действия Турции против патриарха Варфоломея воспримут в Грузии не как гонения на Православную церковь, а наоборот, как надежду, что "провокатор и раскольник будет ограничен в своих деструктивных деяниях". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, турция, гулбаат рцхиладзе, институт евразии