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Полиция в Кишиневе применили силу к священнику при разгоне противников марша ЛГБТ*
Полиция в Кишиневе применили силу к священнику при разгоне противников марша ЛГБТ*
Sputnik Грузия
Марш ЛГБТ* в Кишиневе, который прошел вопреки запрету городских властей, обернулся жесткими задержаниями противников шествия 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T19:35+0400
2025-06-15T19:35+0400
2025-06-15T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Марш ЛГБТ* в Кишиневе, который не был санкционирован мэром города, обернулся столкновениями полиции с противниками парада, сообщил Sputnik Молдова.Как передает Sputnik Молдова, участники марша парализовали движение транспорта в центре Кишинева, поскольку мероприятие не было согласовано с мэрией, и полиция не предприняла соответствующих мер для перенаправления транспортного потока по другим улицам. Тем не менее, для охраны участников были направлены большие полицейские силы – от карабинеров до полностью экипированного спецназа.Тем временем к месту проведения марша от главного храма Молдавской Православной Церкви, собора Рождества Христова, выдвинулась колонна православных верующих с иконами и хоругвями. Их остановил кордон полиции на пересечении с улицей, по которой шли участники марша.Верующие начали скандировать полиции "Позор!" В какой-то момент противники ЛГБТ* попытались прорваться через кордоны полиции. Начались жесткие задержания. Молдавская полиция применила грубую физическую силу к священнику, буквально отшвырнув его на землю.Силовики также грубо задержали мужчину с маленьким ребенком на руках: вырвали мальчика у родителя, мужчина упал на асфальт, после чего его затолкали в полицейский автобус.Еще одну контрманифестацию против пропаганды ЛГБТ* в Кишиневе провели активисты блока "Победа". Полиция перекрыла путь и этому шествию.В Русский православной церкви выступили с категорическим осуждением насилия молдавской полиции, избившей священнослужителя Православной церкви Молдовы. Православная церковь Молдовы с 2022 года призывает запретить фестивали и марши нетрадиционного сообщества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, молдова, кишинев, русская православная церковь
Полиция в Кишиневе применили силу к священнику при разгоне противников марша ЛГБТ*
19:35 15.06.2025 (обновлено: 20:21 15.06.2025)
Марш ЛГБТ* в Кишиневе, который прошел вопреки запрету городских властей, обернулся жесткими задержаниями противников шествия
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Марш ЛГБТ* в Кишиневе, который не был санкционирован мэром города, обернулся столкновениями полиции с противниками парада, сообщил Sputnik Молдова.
Как передает Sputnik Молдова, участники марша парализовали движение транспорта в центре Кишинева, поскольку мероприятие не было согласовано с мэрией, и полиция не предприняла соответствующих мер для перенаправления транспортного потока по другим улицам. Тем не менее, для охраны участников были направлены большие полицейские силы – от карабинеров до полностью экипированного спецназа.
Тем временем к месту проведения марша от главного храма Молдавской Православной Церкви, собора Рождества Христова, выдвинулась колонна православных верующих с иконами и хоругвями. Их остановил кордон полиции на пересечении с улицей, по которой шли участники марша.
Верующие начали скандировать полиции "Позор!" В какой-то момент противники ЛГБТ* попытались прорваться через кордоны полиции. Начались жесткие задержания. Молдавская полиция применила грубую физическую силу к священнику, буквально отшвырнув его на землю.
Силовики также грубо задержали мужчину с маленьким ребенком на руках: вырвали мальчика у родителя, мужчина упал на асфальт, после чего его затолкали в полицейский автобус.
Еще одну контрманифестацию против пропаганды ЛГБТ* в Кишиневе провели активисты блока "Победа". Полиция перекрыла путь и этому шествию.
В Русский православной церкви выступили с категорическим осуждением насилия молдавской полиции, избившей священнослужителя Православной церкви Молдовы. Православная церковь Молдовы с 2022 года призывает запретить фестивали и марши нетрадиционного сообщества.