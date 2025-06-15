https://sputnik-georgia.ru/20250615/politsiya-v-kishineve-primenili-silu-k-svyaschenniku--pri-razgone-protivnikov-marsha-lgbt-293769776.html

Полиция в Кишиневе применили силу к священнику при разгоне противников марша ЛГБТ*

Полиция в Кишиневе применили силу к священнику при разгоне противников марша ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Марш ЛГБТ* в Кишиневе, который прошел вопреки запрету городских властей, обернулся жесткими задержаниями противников шествия 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T19:35+0400

2025-06-15T19:35+0400

2025-06-15T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Марш ЛГБТ* в Кишиневе, который не был санкционирован мэром города, обернулся столкновениями полиции с противниками парада, сообщил Sputnik Молдова.Как передает Sputnik Молдова, участники марша парализовали движение транспорта в центре Кишинева, поскольку мероприятие не было согласовано с мэрией, и полиция не предприняла соответствующих мер для перенаправления транспортного потока по другим улицам. Тем не менее, для охраны участников были направлены большие полицейские силы – от карабинеров до полностью экипированного спецназа.Тем временем к месту проведения марша от главного храма Молдавской Православной Церкви, собора Рождества Христова, выдвинулась колонна православных верующих с иконами и хоругвями. Их остановил кордон полиции на пересечении с улицей, по которой шли участники марша.Верующие начали скандировать полиции "Позор!" В какой-то момент противники ЛГБТ* попытались прорваться через кордоны полиции. Начались жесткие задержания. Молдавская полиция применила грубую физическую силу к священнику, буквально отшвырнув его на землю.Силовики также грубо задержали мужчину с маленьким ребенком на руках: вырвали мальчика у родителя, мужчина упал на асфальт, после чего его затолкали в полицейский автобус.Еще одну контрманифестацию против пропаганды ЛГБТ* в Кишиневе провели активисты блока "Победа". Полиция перекрыла путь и этому шествию.В Русский православной церкви выступили с категорическим осуждением насилия молдавской полиции, избившей священнослужителя Православной церкви Молдовы. Православная церковь Молдовы с 2022 года призывает запретить фестивали и марши нетрадиционного сообщества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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