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С 1 сентября в Грузии будет доступен новый вид на жительство

С 1 сентября в Грузии будет доступен новый вид на жительство

Sputnik Грузия

Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T09:01+0400

2025-06-15T09:01+0400

2025-06-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О положении иностранцев и лиц без гражданства", которые вводят новую форму вида на жительство для IT-специалистов. Окончательно законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года. До этого времени станет известен окончательный перечень документов, которые необходимы для получения этого вида на жительство. Кто получит вид на жительство и что он дает?Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны либо быть зарегистрированы в реестре трудовых мигрантов, либо иметь статус малого бизнеса в Грузии, либо быть представителями или руководителями международной IT-компании. Для получения вида на жительство иностранцам со статусом малого бизнеса необходимо подтвердить документально свою трудовую и экономическую деятельность в течение двух лет и годовой оборот в размере 25 тысяч долларов в эквиваленте лари. Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом госпрограмм. Однако при этом он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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