https://sputnik-georgia.ru/20250615/tbilisi-i-belgrad-svyazal-pryamoy-aviareys-293768638.html

Тбилиси и Белград связал прямой авиарейс

Тбилиси и Белград связал прямой авиарейс

Sputnik Грузия

Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T18:14+0400

2025-06-15T18:14+0400

2025-06-15T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia с 15 июня начал выполнять прямые регулярные авиарейсы Тбилиси-Белград, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Первый прямой рейс из Белграда приземлился в международном аэропорту Тбилиси в воскресенье утром. Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319. Air Serbia является преемницей первой сербской национальной авиакомпании Aeroput, которая была основана в 1927 году. В 2024 году общий пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров. Это на 66% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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