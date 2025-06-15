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Тбилиси и Белград связал прямой авиарейс
Тбилиси и Белград связал прямой авиарейс
Sputnik Грузия
Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T18:14+0400
2025-06-15T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia с 15 июня начал выполнять прямые регулярные авиарейсы Тбилиси-Белград, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Первый прямой рейс из Белграда приземлился в международном аэропорту Тбилиси в воскресенье утром. Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319. Air Serbia является преемницей первой сербской национальной авиакомпании Aeroput, которая была основана в 1927 году. В 2024 году общий пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров. Это на 66% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, сербия, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, сербия, авиасообщение в грузии
Тбилиси и Белград связал прямой авиарейс
18:14 15.06.2025 (обновлено: 19:49 15.06.2025)
Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia с 15 июня начал выполнять прямые регулярные авиарейсы Тбилиси-Белград, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Первый прямой рейс из Белграда приземлился в международном аэропорту Тбилиси в воскресенье утром.
Рейсы по направлению Белград-Тбилиси-Белград будут выполняться три раза в неделю на самолетах типа Airbus 319.
Среди пассажиров первого рейса была министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич, которую в правительственном терминале международного аэропорта Тбилиси встретили заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисишвили, генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили и посол Сербии в Грузии и Армении Татьяна Панайотович-Цветкович.
Air Serbia является преемницей первой сербской национальной авиакомпании Aeroput, которая была основана в 1927 году.
В 2024 году общий пассажиропоток между Грузией и Сербией составил 16 839 пассажиров. Это на 66% больше, чем в 2023 году.