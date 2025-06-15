https://sputnik-georgia.ru/20250615/v-gruzii-budet-zapreschen-ryad-veterinarnykh-manipulyatsiy-293762538.html

В Грузии будет запрещен ряд ветеринарных манипуляций

В Грузии будет запрещен ряд ветеринарных манипуляций

Sputnik Грузия

Ветеринарные клиники будут обязаны при обращении к ним проверять наличие регистрации и идентификации животного 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект "О домашних животных", в котором среди прочего запрещается ряд ветеринарных манипуляций. После вступления в силу закона в стране будут запрещены следующие операции без необходимости в ходе лечения: купирование ушей и хвоста, вырывание клыков и когтей, снижение слуха и подрезание голосовых связок животного. Кроме того, ветеринарные клиники будут обязаны при обращении к ним проверять наличие регистрации и идентификации животного. Но при этом они будут обязаны оказывать неотложную помощь незарегистрированным животным, а после их регистрировать и обеспечивать стерилизацию. При идиопатической агрессии вместе с заключением ветеринара будет необходимо подтверждение диагноза фелинологом или кинологом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, животные, домашние животные