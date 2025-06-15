https://sputnik-georgia.ru/20250615/v-gruzii-budet-zapreschen-ryad-veterinarnykh-manipulyatsiy-293762538.html
В Грузии будет запрещен ряд ветеринарных манипуляций
В Грузии будет запрещен ряд ветеринарных манипуляций
Sputnik Грузия
Ветеринарные клиники будут обязаны при обращении к ним проверять наличие регистрации и идентификации животного 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T20:46+0400
2025-06-15T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект "О домашних животных", в котором среди прочего запрещается ряд ветеринарных манипуляций. После вступления в силу закона в стране будут запрещены следующие операции без необходимости в ходе лечения: купирование ушей и хвоста, вырывание клыков и когтей, снижение слуха и подрезание голосовых связок животного. Кроме того, ветеринарные клиники будут обязаны при обращении к ним проверять наличие регистрации и идентификации животного. Но при этом они будут обязаны оказывать неотложную помощь незарегистрированным животным, а после их регистрировать и обеспечивать стерилизацию. При идиопатической агрессии вместе с заключением ветеринара будет необходимо подтверждение диагноза фелинологом или кинологом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, животные, домашние животные
грузия, новости, общество, животные, домашние животные
В Грузии будет запрещен ряд ветеринарных манипуляций
Ветеринарные клиники будут обязаны при обращении к ним проверять наличие регистрации и идентификации животного
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект "О домашних животных", в котором среди прочего запрещается ряд ветеринарных манипуляций.
После вступления в силу закона в стране будут запрещены следующие операции без необходимости в ходе лечения: купирование ушей и хвоста, вырывание клыков и когтей, снижение слуха и подрезание голосовых связок животного.
Кроме того, ветеринарные клиники будут обязаны при обращении к ним проверять наличие регистрации и идентификации животного. Но при этом они будут обязаны оказывать неотложную помощь незарегистрированным животным, а после их регистрировать и обеспечивать стерилизацию.
Эвтаназия животного допустима только в случае идиопатической агрессии, которая характеризуется внезапными и непредсказуемыми всплесками агрессивного поведения без явных причин, а также при параличе и неизлечимых заболеваниях, наличии инфекций особо опасных для человека и других животных, травмах или патологиях, несовместимых с жизнью.
При идиопатической агрессии вместе с заключением ветеринара будет необходимо подтверждение диагноза фелинологом или кинологом.