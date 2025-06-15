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В Кишиневе произошли столкновения полицейских с противниками ЛГБТ* – видео

В Кишиневе произошли столкновения полицейских с противниками ЛГБТ* – видео

Sputnik Грузия

В Кишиневе в ходе акции протеста в центре города произошли столкновения полицейских с противниками пропаганды ЛГБТ* 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T19:59+0400

2025-06-15T19:59+0400

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В столице Молдовы в воскресенье вместе с Маршем в защиту семьи параллельно прошел марш представителей ЛГБТ*. Их противники попытались пройти к месту проведения шествия, но полиция перекрыла им дорогу.В результате жители решили прорваться через кордоны полиции, поэтому начались задержания, в том числе священников и родителей с детьми. Сейчас ситуация немного успокоилась, сообщает Sputnik Молдова.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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видео, мультимедиа, лгбт, лгбт-сообщество, происшествия, кишинев, акции протеста, молдова, видео