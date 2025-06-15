https://sputnik-georgia.ru/20250615/v-kishineve-proizoshli-stolknoveniya-politseyskikh-s-protivnikami-lgbt---video-293769436.html
В Кишиневе произошли столкновения полицейских с противниками ЛГБТ* – видео
В Кишиневе произошли столкновения полицейских с противниками ЛГБТ* – видео
Sputnik Грузия
В Кишиневе в ходе акции протеста в центре города произошли столкновения полицейских с противниками пропаганды ЛГБТ* 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T19:59+0400
2025-06-15T19:59+0400
2025-06-15T20:22+0400
видео
мультимедиа
лгбт
лгбт-сообщество
происшествия
кишинев
акции протеста
молдова
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293769269_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_f904f8cd06ea333d7f24625fe5514490.png
В столице Молдовы в воскресенье вместе с Маршем в защиту семьи параллельно прошел марш представителей ЛГБТ*. Их противники попытались пройти к месту проведения шествия, но полиция перекрыла им дорогу.В результате жители решили прорваться через кордоны полиции, поэтому начались задержания, в том числе священников и родителей с детьми. Сейчас ситуация немного успокоилась, сообщает Sputnik Молдова.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
кишинев
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293769269_346:0:2523:1633_1920x0_80_0_0_eb0dab23203f2212ea93725fb4a2c6a7.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, лгбт, лгбт-сообщество, происшествия, кишинев, акции протеста, молдова, видео
видео, мультимедиа, лгбт, лгбт-сообщество, происшествия, кишинев, акции протеста, молдова, видео
В Кишиневе произошли столкновения полицейских с противниками ЛГБТ* – видео
19:59 15.06.2025 (обновлено: 20:22 15.06.2025)
В Кишиневе в ходе акции протеста в центре города произошли столкновения полицейских с противниками пропаганды ЛГБТ*
В столице Молдовы в воскресенье вместе с Маршем в защиту семьи параллельно прошел марш представителей ЛГБТ*. Их противники попытались пройти к месту проведения шествия, но полиция перекрыла им дорогу.
В результате жители решили прорваться через кордоны полиции, поэтому начались задержания, в том числе священников и родителей с детьми. Сейчас ситуация немного успокоилась, сообщает Sputnik Молдова.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.