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В Молдове полицейские кинули священника на землю во время акции протеста – видео
В Молдове полицейские кинули священника на землю во время акции протеста – видео
Sputnik Грузия
Полицейские в Кишиневе толкнули священника и кинули на землю – он участвовал в шествии противников пропаганды ЛГБТ* 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T19:33+0400
2025-06-15T19:33+0400
2025-06-15T19:50+0400
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
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видео, мультимедиа, молдова, происшествия, видео
видео, мультимедиа, молдова, происшествия, видео
В Молдове полицейские кинули священника на землю во время акции протеста – видео
19:33 15.06.2025 (обновлено: 19:50 15.06.2025)
Полицейские в Кишиневе толкнули священника и кинули на землю – он участвовал в шествии противников пропаганды ЛГБТ*
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.