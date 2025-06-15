https://sputnik-georgia.ru/20250615/v-moldove-politseyskie-kinuli-svyaschennika-na-zemlyu-vo-vremya-aktsii-protesta---video-293769119.html

В Молдове полицейские кинули священника на землю во время акции протеста – видео

В Молдове полицейские кинули священника на землю во время акции протеста – видео

Sputnik Грузия

Полицейские в Кишиневе толкнули священника и кинули на землю – он участвовал в шествии противников пропаганды ЛГБТ* 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T19:33+0400

2025-06-15T19:33+0400

2025-06-15T19:50+0400

видео

мультимедиа

молдова

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293768947_0:0:2103:1183_1920x0_80_0_0_c30361857706e44a56ac622254646c6c.png

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, молдова, происшествия, видео