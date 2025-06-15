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Впервые в истории - дзюдоистка из Грузии завоевала золото чемпионата мира
Впервые в истории - дзюдоистка из Грузии завоевала золото чемпионата мира
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Липартелиани принесла сборной Грузии первую медаль на чемпионате мира в Будапеште 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Член сборной Грузии по дзюдо Этер Липартелиани ( до 57 кг) стала победительницей проходившего в Будапеште чемпионата мира. В финале женской весовой категории 57 кг 25-летняя дзюдоистка из Грузии победила японку Момо Тамаоки иппоном, став первой грузинской, завоевавшей титул чемпионки мира. Еще двое дзюдоистов, участвующих в турнире в воскресенье, Лаша Шавдатуашвили (73 кг) и Нино Лоладзе (57 кг), потерпели поражение на ранних стадиях и завершили чемпионат мира без медали. Липартелиани принесла сборной Грузии первую медаль на чемпионате мира в Будапеште. По состоянию на июнь 2025 года — Липартелиани вторая в рейтинге IJF в категории ‑57 кг (4321 очко). Чемпионат мира по дзюдо начался 13 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, будапешт, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, будапешт, международная федерация дзюдо
Впервые в истории - дзюдоистка из Грузии завоевала золото чемпионата мира
Липартелиани принесла сборной Грузии первую медаль на чемпионате мира в Будапеште
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Член сборной Грузии по дзюдо Этер Липартелиани ( до 57 кг) стала победительницей проходившего в Будапеште чемпионата мира.
В финале женской весовой категории 57 кг 25-летняя дзюдоистка из Грузии победила японку Момо Тамаоки иппоном, став первой грузинской, завоевавшей титул чемпионки мира.
Еще двое дзюдоистов, участвующих в турнире в воскресенье, Лаша Шавдатуашвили (73 кг) и Нино Лоладзе (57 кг), потерпели поражение на ранних стадиях и завершили чемпионат мира без медали.
Липартелиани принесла сборной Грузии первую медаль на чемпионате мира в Будапеште. По состоянию на июнь 2025 года — Липартелиани вторая в рейтинге IJF в категории ‑57 кг (4321 очко).
Чемпионат мира по дзюдо начался 13 июня.