https://sputnik-georgia.ru/20250615/zhestokoe-ubiystvo-v-adzharii---dvum-zaderzhannym-predyavleny-obvineniya-293767224.html

Жестокое убийство в Аджарии – двум задержанным предъявлены обвинения

Жестокое убийство в Аджарии – двум задержанным предъявлены обвинения

Sputnik Грузия

Второй обвиняемый знал о совершении особо тяжкого преступления, но не сообщил об этом в правоохранительные органы 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T14:42+0400

2025-06-15T14:42+0400

2025-06-15T15:11+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23906/16/239061608_0:159:1500:1003_1920x0_80_0_0_163690efde2b97505f834b3d4b3e546b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум подозреваемым в умышленном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также несообщении об особо тяжком преступлении, совершенном в селе Аджарисцкали Хелвачаурского муниципалитета, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведенное расследование установило, что 4 июня ночью в селе Аджарисцкали один из обвиняемых застрелил своего знакомого в его автомобиле, а после столкнул автомобиль в реку. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 13 июня. Одному предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Второму предъявлено обвинение в несообщении об особо тяжком преступлении. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария, генеральная прокуратура грузии