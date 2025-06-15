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Жестокое убийство в Аджарии – двум задержанным предъявлены обвинения
Жестокое убийство в Аджарии – двум задержанным предъявлены обвинения
Sputnik Грузия
Второй обвиняемый знал о совершении особо тяжкого преступления, но не сообщил об этом в правоохранительные органы 15.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-15T14:42+0400
2025-06-15T14:42+0400
2025-06-15T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум подозреваемым в умышленном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также несообщении об особо тяжком преступлении, совершенном в селе Аджарисцкали Хелвачаурского муниципалитета, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведенное расследование установило, что 4 июня ночью в селе Аджарисцкали один из обвиняемых застрелил своего знакомого в его автомобиле, а после столкнул автомобиль в реку. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 13 июня. Одному предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Второму предъявлено обвинение в несообщении об особо тяжком преступлении. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, аджария, генеральная прокуратура грузии
Жестокое убийство в Аджарии – двум задержанным предъявлены обвинения
14:42 15.06.2025 (обновлено: 15:11 15.06.2025)
Второй обвиняемый знал о совершении особо тяжкого преступления, но не сообщил об этом в правоохранительные органы
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум подозреваемым в умышленном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также несообщении об особо тяжком преступлении, совершенном в селе Аджарисцкали Хелвачаурского муниципалитета, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проведенное расследование установило, что 4 июня ночью в селе Аджарисцкали один из обвиняемых застрелил своего знакомого в его автомобиле, а после столкнул автомобиль в реку.
Следствие также установило, что второй обвиняемый знал о совершении особо тяжкого преступления, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 13 июня. Одному предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Второму предъявлено обвинение в несообщении об особо тяжком преступлении. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.