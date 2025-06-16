https://sputnik-georgia.ru/20250616/deputat-vlasti-ne-dopustyat-vliyaniya-konflikta-irana-i-izrailya-na-stabilnost-gruzii-293774895.html

Депутат: власти не допустят влияния конфликта Ирана и Израиля на стабильность Грузии

Депутат: власти не допустят влияния конфликта Ирана и Израиля на стабильность Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии намерены действовать максимально прагматично в условиях существующей нестабильности, заявил депутат 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T13:56+0400

2025-06-16T13:56+0400

2025-06-16T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Власти Грузии намерены действовать максимально прагматично на фоне эскалации противостояния между Ираном и Израилем, и предпримут все необходимые меры для сохранения мира и стабильности в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил операцией "Правдивое обещание – 3", выпустив сотни баллистических ракет по территории Израиля. Политик подчеркнул, что власти Грузии намерены действовать максимально прагматично, особенно в условиях нынешней нестабильности. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" остается главным гарантом мира и стабильности в стране.Конфликт между Израилем и Ираном представляет собой огромную угрозу для всего региона, заявил депутат и отметил важность его урегулирования. Политик также подчеркнул: главное, чтобы никто не вмешался в этот конфликт напрямую. Израильско-иранское обострениеИзраильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ведущих ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание – 3", ставящую целью симметричный ответ по военным и стратегическим объектам в Израиле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, иран, израиль, грузинская мечта - демократическая грузия