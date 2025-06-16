https://sputnik-georgia.ru/20250616/dvizhenie-avtotransport-na-kakhetinskom-shosse-v-tbilisi-ogranichat-na-neskolko-nedel-293771846.html

Движение автотранспорт на Кахетинском шоссе в Тбилиси ограничат на несколько недель

Движение автотранспорт на Кахетинском шоссе в Тбилиси ограничат на несколько недель

Sputnik Грузия

На первом этапе движение будет ограничено на правой полосе моста, после чего ограничение коснется и левой полосы 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T11:48+0400

2025-06-16T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на Кахетинском шоссе на въезде в Тбилиси ограничено до 4 июля из-за ремонтных работ на мосту, сообщили в мэрии столицы. На мосту у поселения Метромшени будут заменены деформационные швы. На первом этапе движение будет ограничено на правой полосе моста, после чего ограничение коснется и левой полосы. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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