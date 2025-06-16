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Город в городе: почему выбирают жизнь в районе Глдани? – видео
Город в городе: почему выбирают жизнь в районе Глдани? – видео
Sputnik Грузия
Один из крупнейших районов Тбилиси, где живет почти 180 тысяч человек. Советские многоэтажки, новостройки, зеленые скверы и школы в шаговой доступности – все... 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T12:42+0400
2025-06-16T12:42+0400
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Обзор спального района – в специальном проекте Sputnik Грузия "Районы Тбилиси".Метро, маршрутки, магазины, детские площадки, торговые центры и цены на жилье ниже, чем в центре – неудивительно, что все больше семей выбирают этот район для жизни.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость, видео
Город в городе: почему выбирают жизнь в районе Глдани? – видео
12:42 16.06.2025 (обновлено: 12:46 16.06.2025)
Один из крупнейших районов Тбилиси, где живет почти 180 тысяч человек. Советские многоэтажки, новостройки, зеленые скверы и школы в шаговой доступности – все это про Глдани
Обзор спального района – в специальном проекте Sputnik Грузия "Районы Тбилиси".
Метро, маршрутки, магазины, детские площадки, торговые центры и цены на жилье ниже, чем в центре – неудивительно, что все больше семей выбирают этот район для жизни.