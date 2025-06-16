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Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии по обвинению в наркопреступлении

Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии по обвинению в наркопреступлении

Sputnik Грузия

Обвиняемому иностранному гражданину может грозить до 20 лет лишения свободы 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T14:53+0400

2025-06-16T14:53+0400

2025-06-16T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Гражданин Турции задержан в Аджарии по обвинению в попытке незаконного приобретения кокаина в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый пытался приобрести крупную партию кокаина, отправленного на его имя в Грузию из-за рубежа. Сотрудники правоохранительных органов проконтролировали доставку посылки, после чего гражданин Турции был задержан в качестве обвиняемого. Кокаин был спрятан в банках с пастообразной смесью из красного перца. Наркотическое средство изъяли в качестве вещественного доказательства.В случае обвинительного приговора 43-летнему иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение. В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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