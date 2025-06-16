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Грузия театральная – интерес к спектаклям падает

Грузия театральная – интерес к спектаклям падает

Sputnik Грузия

На фоне протестов часть коммерческих театров объявили протест и не проводили спектакли 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T10:52+0400

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2025-06-16T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Количество спектаклей в театрах Грузии в 2024 году снизилось, как и число посетителей, следует из данных Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2024 году в театрах страны состоялось 4 518 спектаклей, что на 3,5% меньше, чем в 2023 году. Более половины (66%) спектаклей состоялось в Тбилиси, где расположено больше всего театров. Что касается зрителей, их общее число в прошлом году составило 636,1 тысячи человек, что на 17,6% ниже показателя 2023 года. Отметим, что в 2024 году на фоне протестов часть коммерческих театров объявили протест и не проводили спектакли. В прошлом году в Грузии работало 54 профессиональных театра, из них два театра оперы и балета, 43 театра драмы, музыкальной комедии и миниатюры, семь кукольных театров и два театра для детей и юных зрителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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театр, грузия, новости, общество, тбилиси, сакстат