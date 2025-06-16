https://sputnik-georgia.ru/20250616/klubnyy-chempionat-mira-fifa-v-ssha--kvaratskheliya-oformil-dva-assista-v-matche-s-atletiko-293774586.html
Клубный чемпионат мира FIFA в США – Кварацхелия оформил два ассиста в матче с "Атлетико"
Клубный чемпионат мира FIFA в США – Кварацхелия оформил два ассиста в матче с "Атлетико"
Sputnik Грузия
В клубном чемпионате мира ФИФА, проходящем в США, впервые участвуют сразу 32 команды 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T12:45+0400
2025-06-16T12:45+0400
2025-06-16T12:45+0400
грузия
новости
спорт
хвича кварацхелия
фифа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:102:1441:912_1920x0_80_0_0_d4196eeeb0b22e009b1b183ff99fc3c0.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия открыл групповой этап Клубного чемпионата мира FIFA разгромной победой над "Атлетико" Мадрид (4:0), а грузинский вингер оформил две голевые передачи. Кварацхелия провел на поле 72 минуты. На 18 минуте он вывел на ударную позицию Фабиана Руиса, который открыл счет во встрече. Уже под конец тайма Квара сделал вторую голевую передачу – Витинья точно пробил из-за пределов штрафной площади. "ПСЖ" завешил первый тайм с разницей в два гола. На 87 минуте преимущество парижан увеличил Сенни Маюлю, а на 6-й добавленной минуте – Ли Кан-Ин. Окончательный счет в матче – 4:0.Во втором туре 19 июня "ПСЖ" встретится с бразильским "Ботафого".В клубном чемпионате мира ФИФА, который проходит в США, впервые участвуют сразу 32 команды. В чемпионате появился групповой этап. Из восьми квартетов дальше пройдут по две лучшие команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Парижане в этом сезоне выиграли чемпионат Франции, завоевали Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов, разгромив миланский "Интер" (5:0). Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" в конце января 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1fa98df858c285403279de4d57d83c34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, фифа
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, фифа
Клубный чемпионат мира FIFA в США – Кварацхелия оформил два ассиста в матче с "Атлетико"
В клубном чемпионате мира ФИФА, проходящем в США, впервые участвуют сразу 32 команды
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия открыл групповой этап Клубного чемпионата мира FIFA разгромной победой над "Атлетико" Мадрид (4:0), а грузинский вингер оформил две голевые передачи.
Кварацхелия провел на поле 72 минуты. На 18 минуте он вывел на ударную позицию Фабиана Руиса, который открыл счет во встрече.
Уже под конец тайма Квара сделал вторую голевую передачу – Витинья точно пробил из-за пределов штрафной площади. "ПСЖ" завешил первый тайм с разницей в два гола.
На 87 минуте преимущество парижан увеличил Сенни Маюлю, а на 6-й добавленной минуте – Ли Кан-Ин. Окончательный счет в матче – 4:0.
Во втором туре 19 июня "ПСЖ" встретится с бразильским "Ботафого".
В клубном чемпионате мира ФИФА, который проходит в США, впервые участвуют сразу 32 команды. В чемпионате появился групповой этап. Из восьми квартетов дальше пройдут по две лучшие команды, которые продолжат борьбу в плей-офф.
Парижане в этом сезоне выиграли чемпионат Франции, завоевали Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов, разгромив миланский "Интер" (5:0).
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" в конце января 2025 года.