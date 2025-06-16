https://sputnik-georgia.ru/20250616/klubnyy-chempionat-mira-fifa-v-ssha--kvaratskheliya-oformil-dva-assista-v-matche-s-atletiko-293774586.html

Клубный чемпионат мира FIFA в США – Кварацхелия оформил два ассиста в матче с "Атлетико"

Клубный чемпионат мира FIFA в США – Кварацхелия оформил два ассиста в матче с "Атлетико"

Sputnik Грузия

В клубном чемпионате мира ФИФА, проходящем в США, впервые участвуют сразу 32 команды 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T12:45+0400

2025-06-16T12:45+0400

2025-06-16T12:45+0400

грузия

новости

спорт

хвича кварацхелия

фифа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:102:1441:912_1920x0_80_0_0_d4196eeeb0b22e009b1b183ff99fc3c0.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия открыл групповой этап Клубного чемпионата мира FIFA разгромной победой над "Атлетико" Мадрид (4:0), а грузинский вингер оформил две голевые передачи. Кварацхелия провел на поле 72 минуты. На 18 минуте он вывел на ударную позицию Фабиана Руиса, который открыл счет во встрече. Уже под конец тайма Квара сделал вторую голевую передачу – Витинья точно пробил из-за пределов штрафной площади. "ПСЖ" завешил первый тайм с разницей в два гола. На 87 минуте преимущество парижан увеличил Сенни Маюлю, а на 6-й добавленной минуте – Ли Кан-Ин. Окончательный счет в матче – 4:0.Во втором туре 19 июня "ПСЖ" встретится с бразильским "Ботафого".В клубном чемпионате мира ФИФА, который проходит в США, впервые участвуют сразу 32 команды. В чемпионате появился групповой этап. Из восьми квартетов дальше пройдут по две лучшие команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Парижане в этом сезоне выиграли чемпионат Франции, завоевали Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов, разгромив миланский "Интер" (5:0). Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" в конце января 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, фифа