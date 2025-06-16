https://sputnik-georgia.ru/20250616/posolstvo-germanii-v-gruzii-obvinili-v-ignorirovanii-prestupleniy-rezhima-saakashvili-293778256.html

Посольство Германии в Грузии обвинили в игнорировании преступлений режима Саакашвили

Посольство Германии в Грузии обвинили в игнорировании преступлений режима Саакашвили

Sputnik Грузия

Представители правящей партии Грузии обрушились с критикой на посла Германии за нарушение дипломатической этики 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T15:57+0400

2025-06-16T15:57+0400

2025-06-16T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Действия посольства Германии, которое не видит преступления, совершенные при прежней власти, выглядят циничными на фоне слушаний человеческих трагедий в рамках заседаний следственной комиссии, расследующей преступления бывшей правящей партии "Единое национальное движение", написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. К своему посту спикер парламента опубликовал сообщение со страницы посольства Германии в Грузии. Как отметил Папуашвили, посольство процитировало слова Вильгельма фон Гумбольдта: "Есть будущее только у того, кто знает свое прошлое", и предоставило слово Ираклию Хвадагиани, который был восьмым номером в парламентском списке "Нацдвижения"."Трудно представить себе больший цинизм, чем приглашать на обсуждение осмысления прошлого пропагандиста Саакашвили и сторонника его экстремистских идей", – написал Папуашвили. Зарубежная дипмиссия организует подобные мероприятия на фоне слушаний человеческих трагедий в парламентской следственной комиссии, и, по словам главы парламента, фактически игнорирует преступления режима Саакашвили. Еще на прошлой неделе вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани пригласила посла Германии Петера Фишера на заседание следственной комиссии, чтобы дипломату было "чем занять свободное время". По ее словам, двери комиссии открыты для немецкого посла, и у него будет возможность присутствовать на любом заседании в сопровождении переводчика. Как отметила Цулукиани, "некоторые послы не поддерживают Грузию и не представляют свою собственную страну, они превратились в политических активистов". Цулукиани заявила о наличии мест для всех послов, желающих посетить заседание комиссии. После услышанного они дадут обоснованную оценку тому, кем был экс-президент Михаил Саакашвили, считает она. Критика в адрес посла Германии со стороны "Грузинской мечты" усилилась после его присутствия на судебных заседаниях над оппозиционными политиками, а также основательницей изданий Netgazeti и Batumelebi, журналисткой Мзией Амаглобели. Спикер парламента раскритиковал посла за то, что он записал интервью на фоне плаката "Свободу Мзие". Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути Евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря. 31 декабря 2024 года, МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, германия, тея цулукиани