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Сильные дожди, град и ветер – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Сильные дожди, град и ветер – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и повышению риска стихийных бедствий 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T16:49+0400

2025-06-16T16:49+0400

2025-06-16T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, ветер и местами град на большей части территории страны 16-17 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В регионах Западной Грузии в понедельник и вторник ожидаются сильные дожди и грозы, а в некоторых регионах Восточной Грузии – град и сильный ветер западного направления. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды