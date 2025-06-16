https://sputnik-georgia.ru/20250616/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii-293782095.html

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?

Sputnik Грузия

В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2025 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T18:55+0400

2025-06-16T18:55+0400

2025-06-16T18:55+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2025 года составила 2 170,1 лари, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2025 года составила 2 169,6 лари, что на 9,3% выше аналогичного показателя 2024 года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 543,9 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 117,4 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в первом квартале 2025 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин она выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 601,3 лари (+11% за год), тогда как женщин – 1 744,2 лари (+13,3% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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