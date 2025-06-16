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Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?
Sputnik Грузия
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2025 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2025 года составила 2 170,1 лари, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2025 года составила 2 169,6 лари, что на 9,3% выше аналогичного показателя 2024 года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 543,9 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 117,4 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в первом квартале 2025 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин она выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 601,3 лари (+11% за год), тогда как женщин – 1 744,2 лари (+13,3% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2025 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2025 года составила 2 170,1 лари, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2025 года составила 2 169,6 лари, что на 9,3% выше аналогичного показателя 2024 года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 16,1% и составила 2 170,9 лари.
Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 543,9 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 117,4 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в первом квартале 2025 года:
Финансовая и страховая деятельность – 5 515,1 лари (+22%);
Информация и коммуникация – 4 163,0 лари (+5,2%);
Научная и техническая деятельность – 2 975,7 лари (+11,3%).
Строительство – 2 908,9 лари (+10,8%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин она выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 601,3 лари (+11% за год), тогда как женщин – 1 744,2 лари (+13,3% за год).