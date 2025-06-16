https://sputnik-georgia.ru/20250616/sluzhbu-dokhodov-minfina-gruzii-vozglavil-irakliy-beraya-293780849.html

Службу доходов Минфина Грузии возглавил Ираклий Берая

Службу доходов Минфина Грузии возглавил Ираклий Берая

Sputnik Грузия

До нового назначения Берая возглавлял Следственную службу Минфина 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T17:51+0400

2025-06-16T17:51+0400

2025-06-16T17:51+0400

грузия

новости

экономика

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Главой службы доходов Министерства финансов Грузии назначен Ираклий Берая - он заменил на посту Левана Какава, сообщили в пресс-службе ведомства. Начальник Службы доходов Какава подал в отставку 16 июня. Он занимал пост в течение шести лет - с 2019 года. Берая родился 23 июля 1976 года. В 1998 году с отличием окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. В 2016–2025 годах он был депутатом парламента Грузии IX, X и XI созывов, а также занимал должность заместителя министра юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, экономика, служба доходов министерства финансов грузии