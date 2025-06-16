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Службу доходов Минфина Грузии возглавил Ираклий Берая
Службу доходов Минфина Грузии возглавил Ираклий Берая
Sputnik Грузия
До нового назначения Берая возглавлял Следственную службу Минфина 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T17:51+0400
2025-06-16T17:51+0400
2025-06-16T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Главой службы доходов Министерства финансов Грузии назначен Ираклий Берая - он заменил на посту Левана Какава, сообщили в пресс-службе ведомства. Начальник Службы доходов Какава подал в отставку 16 июня. Он занимал пост в течение шести лет - с 2019 года. Берая родился 23 июля 1976 года. В 1998 году с отличием окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили. В 2016–2025 годах он был депутатом парламента Грузии IX, X и XI созывов, а также занимал должность заместителя министра юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, служба доходов министерства финансов грузии
Службу доходов Минфина Грузии возглавил Ираклий Берая
До нового назначения Берая возглавлял Следственную службу Минфина
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Главой службы доходов Министерства финансов Грузии назначен Ираклий Берая - он заменил на посту Левана Какава, сообщили в пресс-службе ведомства.
Начальник Службы доходов Какава подал в отставку 16 июня. Он занимал пост в течение шести лет - с 2019 года.
Берая был назначен на должность главы Службы доходов на основании шестой статьи закона Грузии "О Службе доходов". До этого назначения Берая возглавлял Следственную службу Минфина.
Берая родился 23 июля 1976 года. В 1998 году с отличием окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.
В 2016–2025 годах он был депутатом парламента Грузии IX, X и XI созывов, а также занимал должность заместителя министра юстиции.