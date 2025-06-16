https://sputnik-georgia.ru/20250616/srednemesyachnaya-zarplata-v-gruzii-293876589.html

Среднемесячная зарплата в Грузии

Среднемесячная зарплата в Грузии

Sputnik Грузия

Доходы граждан Грузии продолжают расти. Среднемесячная зарплата в Грузии за год выросла почти на 12%, составив 2170 лари (795 долларов). 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T18:00+0400

2025-06-16T18:00+0400

2025-06-23T13:39+0400

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Доходы граждан Грузии продолжают расти. Среднемесячная зарплата в Грузии за год выросла почти на 12%, составив 2170 лари (795 долларов).Цифры указывают на все еще существующий разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Средняя зарплата у мужчин составляет - 2600 лари (950 долларов), а для женщин - 1745 лари (640 долларов), согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Самые высокие зарплаты получают представители сферы, связанной с финансовой и страховой деятельностью - 5515 лари (2020 долларов), а также информация и связь - 4163 лари (1520 долларов), и профессиональные, научные и технические направления - 2976 лари (1090 долларов).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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