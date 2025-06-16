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Тато Григалашвили завоевал серебро на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии
Тато Григалашвили завоевал серебро на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии
Sputnik Грузия
В финале Григалашвили уступил российскому дзюдоисту Тимуру Арбузову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T22:34+0400
2025-06-16T23:10+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже, трехкратный чемпион мира грузинский дзюдоист Тато Григалашвили выиграл серебро мирового первенства в Будапеште в весовой категории до 81 килограмма. В финале Григалашвили уступил российскому дзюдоисту Тимуру Арбузову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо. Поединок между дзюдоистами длился почти семь минут. У Григалашвили была разбита бровь и судья несколько раз останавливала встречу. Арбузов выиграл у Григалашвили иппоном. Примечательно, что 21-летний Арбузов является действующим чемпионом Европы. В полуфинале Григалашвили одолел представителя Азербайджана, опытного дзюдоиста Зелима Цкаева. После четырех дней соревнований в копилке сборной Грузии две медали – золото и серебро. Накануне золотую медаль Грузии принесла Этер Липартелиани (до 57 кг). Она стала первой грузинской дзюдоисткой , выигравшей чемпионат мира. Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Будапеште 13 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, венгрия, будапешт, тато григалашвили, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, венгрия, будапешт, тато григалашвили, международная федерация дзюдо

Тато Григалашвили завоевал серебро на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии

22:34 16.06.2025 (обновлено: 23:10 16.06.2025)
© Georgian National Olympic CommitteeДзюдоист Тато Григалашвили
Дзюдоист Тато Григалашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2025
© Georgian National Olympic Committee
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В финале Григалашвили уступил российскому дзюдоисту Тимуру Арбузову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже, трехкратный чемпион мира грузинский дзюдоист Тато Григалашвили выиграл серебро мирового первенства в Будапеште в весовой категории до 81 килограмма.
В финале Григалашвили уступил российскому дзюдоисту Тимуру Арбузову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо. Поединок между дзюдоистами длился почти семь минут. У Григалашвили была разбита бровь и судья несколько раз останавливала встречу. Арбузов выиграл у Григалашвили иппоном.
Примечательно, что 21-летний Арбузов является действующим чемпионом Европы.
В полуфинале Григалашвили одолел представителя Азербайджана, опытного дзюдоиста Зелима Цкаева.
После четырех дней соревнований в копилке сборной Грузии две медали – золото и серебро. Накануне золотую медаль Грузии принесла Этер Липартелиани (до 57 кг). Она стала первой грузинской дзюдоисткой , выигравшей чемпионат мира.
Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Будапеште 13 июня.
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