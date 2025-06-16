https://sputnik-georgia.ru/20250616/tato-grigalashvili-zavoeval-serebro-na-chempionate-mira-po-dzyudo-v-vengrii-293784594.html

Тато Григалашвили завоевал серебро на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии

Тато Григалашвили завоевал серебро на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии

Sputnik Грузия

В финале Григалашвили уступил российскому дзюдоисту Тимуру Арбузову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T22:34+0400

2025-06-16T22:34+0400

2025-06-16T23:10+0400

спорт

грузия

новости

венгрия

будапешт

тато григалашвили

международная федерация дзюдо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1e/289256036_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_790c44480bedba36498ab76c64e0aefb.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже, трехкратный чемпион мира грузинский дзюдоист Тато Григалашвили выиграл серебро мирового первенства в Будапеште в весовой категории до 81 килограмма. В финале Григалашвили уступил российскому дзюдоисту Тимуру Арбузову, выступающему под флагом Международной федерации дзюдо. Поединок между дзюдоистами длился почти семь минут. У Григалашвили была разбита бровь и судья несколько раз останавливала встречу. Арбузов выиграл у Григалашвили иппоном. Примечательно, что 21-летний Арбузов является действующим чемпионом Европы. В полуфинале Григалашвили одолел представителя Азербайджана, опытного дзюдоиста Зелима Цкаева. После четырех дней соревнований в копилке сборной Грузии две медали – золото и серебро. Накануне золотую медаль Грузии принесла Этер Липартелиани (до 57 кг). Она стала первой грузинской дзюдоисткой , выигравшей чемпионат мира. Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Будапеште 13 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, венгрия, будапешт, тато григалашвили, международная федерация дзюдо