https://sputnik-georgia.ru/20250616/v-gruzii-rastet-chislo-internet-polzovateley--komissiya-po-kommunikatsiyam-293771985.html

В Грузии растет число интернет-пользователей – комиссия по коммуникациям

В Грузии растет число интернет-пользователей – комиссия по коммуникациям

Sputnik Грузия

В 2024 году число индивидуальных пользователей Интернета составило 1,1 миллиона, что на 41,4 тысячи абонентов больше, чем в предыдущем году 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T01:01+0400

2025-06-16T01:01+0400

2025-06-16T01:01+0400

грузия

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Количество абонентов фиксированного широкополосного Интернета в Грузии в 2024 году составило 1,16 миллиона, что на 43,7 тысячи абонентов больше, чем в 2023 году, говорится в отчете комиссии по коммуникациям. Согласно отчету Комиссии, из общего числа абонентов количество физических лиц увеличилось на 3,9%, а юридических лиц – на 4,2%. В 2024 году число индивидуальных пользователей Интернета составило 1,1 миллиона, что на 41,4 тысячи абонентов больше, чем в предыдущем году. По данным компаний, в 2024 году наибольшая доля числа индивидуальных абонентов пришлась на "Магтиком" и составила 518 тысяч, на втором месте – "Силкнет", у которого 341 тысяча абонентов. Число абонентов компании "Ахали кселеби" составило 64 тысячи, как и в 2023 году. У "Скайтела" в 2024 году число индивидуальных абонентов выросло на 6 тысяч и составило 64 тысячи. При этом оптоволоконным Интернетом пользуется более 1 миллиона абонентов, что выше показателя 2023 года на 46 тысяч, или на 4,7%. Второе место по числу абонентов занимает технология фиксированного беспроводного Интернета, количество абонентов которой сократилось на 2 тысячи по сравнению с 2023 годом и составило 97 тысяч. Это связано с тем, что волоконно-оптическая технология предлагает абонентам более быстрый Интернет, более высокую пропускную способность и меньшую задержку, поэтому уполномоченные органы все активнее пытаются заменить устаревшие и ограниченные технические возможности волоконно-оптической технологией. В отчете Комиссии отмечено, что с 2023 года в результате выхода Starlink на грузинский рынок спутниковая технология стала доступна в стране, после чего по сравнению с 2023 годом количество ее абонентов увеличилось на 1 869 и составило 2 360.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии, интернет