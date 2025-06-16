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В Москве наградят за укрепление спортивно-культурных связей России и Грузии
В Москве наградят за укрепление спортивно-культурных связей России и Грузии
Sputnik Грузия
В рамках церемонии с концертной программой выступят популярные артисты 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T20:58+0400
2025-06-16T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Церемония награждения "За большой вклад в укреплении спортивно-культурных связей России и Грузии" состоится в Москве 17 июня, сообщила Грузинская ФНКА России.В рамках церемонии с концертной программой выступят Ираклий Пирцхалава, Георгий Меликишвили, Ачи Пурцеладзе, Гига Квенетадзе, Ираклий Нишнианидзе и другие популярные артисты.Адрес проведения мероприятия - улица Пречистенка, дом 19. Галерея искусств Зураба Церетели. Зал "Яблоко".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, общество, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии
россия, грузия, новости, общество, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии
В Москве наградят за укрепление спортивно-культурных связей России и Грузии
В рамках церемонии с концертной программой выступят популярные артисты
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Церемония награждения "За большой вклад в укреплении спортивно-культурных связей России и Грузии" состоится в Москве 17 июня, сообщила Грузинская ФНКА России.
В рамках церемонии с концертной программой выступят Ираклий Пирцхалава, Георгий Меликишвили, Ачи Пурцеладзе, Гига Квенетадзе, Ираклий Нишнианидзе и другие популярные артисты.
Адрес проведения мероприятия - улица Пречистенка, дом 19. Галерея искусств Зураба Церетели. Зал "Яблоко".