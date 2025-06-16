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Япония готова расширять сотрудничество с Грузией
Япония готова расширять сотрудничество с Грузией
Sputnik Грузия
Грузия заинтересована в современных технологиях и финансовых ресурсах, которые может предоставить Япония 16.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-16T19:57+0400
2025-06-16T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Японская сторона готова продолжать сотрудничество с Грузией, в том числе в сферах обмена опытом, знаниями, технической и финансовой поддержки, распространяет Минсельхоз Грузии заявление посла Японии в стране. В Тбилиси состоялась встреча главы Минсельхоза Давида Сонгулашвили с послом Японии в Грузии Ишизукой Хидеки. По словам японского дипломата, сотрудничество между Японией и Грузией активное и успешное. Сонгулашвили также отметил успешные совместные проекты двух стран и подчеркнул важность вовлечения в этот процесс Японского агентства международного сотрудничества (JICA). По данным министерства, на встрече стороны обсудили текущее и перспективное сотрудничество в сферах сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Министр поблагодарил посла за многолетнюю поддержку и отметил, что передача опыта и знаний японцев, а также внедрение более современных технологий особенно ценны для Грузии. Внимание было сосредоточено на вопросе поддержки производства чая, что позволит фермерам и производителям увеличить качество и количество своей продукции. Министр также затронул вопрос популяризации грузинского вина на японском рынке и увеличения спроса на него.Вместе с тем была затронута тема важности сотрудничества двух стран в рамках Механизма совместного кредитования (Joint Crediting Mechanism). Примечательно, что Грузия активно работает с Японией над созданием схемы торговли выбросами, которая направлена на внедрение передовых технологий, систем, услуг и инфраструктуры декарбонизации. Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, япония, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, япония, сельское хозяйство грузии
Япония готова расширять сотрудничество с Грузией
Грузия заинтересована в современных технологиях и финансовых ресурсах, которые может предоставить Япония
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Японская сторона готова продолжать сотрудничество с Грузией, в том числе в сферах обмена опытом, знаниями, технической и финансовой поддержки, распространяет Минсельхоз Грузии заявление посла Японии в стране.
В Тбилиси состоялась встреча главы Минсельхоза Давида Сонгулашвили с послом Японии в Грузии Ишизукой Хидеки.
По словам японского дипломата, сотрудничество между Японией и Грузией активное и успешное. Сонгулашвили также отметил успешные совместные проекты двух стран и подчеркнул важность вовлечения в этот процесс Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
По данным министерства, на встрече стороны обсудили текущее и перспективное сотрудничество в сферах сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Министр поблагодарил посла за многолетнюю поддержку и отметил, что передача опыта и знаний японцев, а также внедрение более современных технологий особенно ценны для Грузии.
Внимание было сосредоточено на вопросе поддержки производства чая, что позволит фермерам и производителям увеличить качество и количество своей продукции. Министр также затронул вопрос популяризации грузинского вина на японском рынке и увеличения спроса на него.
Вместе с тем была затронута тема важности сотрудничества двух стран в рамках Механизма совместного кредитования (Joint Crediting Mechanism). Примечательно, что Грузия активно работает с Японией над созданием схемы торговли выбросами, которая направлена на внедрение передовых технологий, систем, услуг и инфраструктуры декарбонизации.
Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.