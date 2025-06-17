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Авария унесла жизнь одного человека на Западе Грузии – есть пострадавшие
Авария унесла жизнь одного человека на Западе Грузии – есть пострадавшие
Sputnik Грузия
Во время происшествия между собой столкнулись три автомобиля 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T19:41+0400
2025-06-17T19:41+0400
2025-06-17T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Батуми-Кобулети (АР Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2". Согласно распространенной информации, во время происшествия между собой столкнулись три автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу бригадой скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники полиции. По факту происшествия начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, аджария, дтп
происшествия, новости, грузия, аджария, дтп
Авария унесла жизнь одного человека на Западе Грузии – есть пострадавшие
Во время происшествия между собой столкнулись три автомобиля
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Батуми-Кобулети (АР Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".
Согласно распространенной информации, во время происшествия между собой столкнулись три автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу бригадой скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники полиции. По факту происшествия начато расследование.