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Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2025 года лидером являются США 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T09:01+0400
2025-06-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2025 года вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 399,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-мае из России перечислено 177,2 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе-мае 2025 года поступило денежных переводов на 36,7% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в апреле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2025 года выросли на 11,6% по сравнению с маем 2024 года и составили 317,4 миллиона долларов.В мае из России перечислено 43,7 миллиона долларов – 13,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2025 года поступило денежных переводов на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 35,2 миллиона долларов, что на 16,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За пять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 156,2 миллиона долларов, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2025 года вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 399,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
262,8
20,8
Италия
244,1
6,7
Россия
177,2
-36,7
Германия
116,1
12,0
Греция
112,5
9,9
В январе-мае из России перечислено 177,2 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе-мае 2025 года поступило денежных переводов на 36,7% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в апреле снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2025 года выросли на 11,6% по сравнению с маем 2024 года и составили 317,4 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
59,1
25,3
Италия
52,8
9,8
Россия
43,7
-9,3
Германия
27,3
25,8
Греция
25,1
14,2
В мае из России перечислено 43,7 миллиона долларов – 13,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2025 года поступило денежных переводов на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В мае из Грузии за границу перевели 35,2 миллиона долларов, что на 16,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За пять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 156,2 миллиона долларов, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2024 года.