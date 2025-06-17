https://sputnik-georgia.ru/20250617/denezhnye-perevody-v-gruziyu--novaya-statistika-293785891.html

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-май 2025 года лидером являются США 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T09:01+0400

2025-06-17T09:01+0400

2025-06-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2025 года вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 399,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-мае из России перечислено 177,2 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе-мае 2025 года поступило денежных переводов на 36,7% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в апреле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2025 года выросли на 11,6% по сравнению с маем 2024 года и составили 317,4 миллиона долларов.В мае из России перечислено 43,7 миллиона долларов – 13,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2025 года поступило денежных переводов на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 35,2 миллиона долларов, что на 16,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За пять месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 156,2 миллиона долларов, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы