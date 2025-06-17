https://sputnik-georgia.ru/20250617/estakada-na-ploschadi-geroev-v-tbilisi-budet-zakryta-dlya-transporta-v-nochnye-chasy-293791756.html

Эстакада на площади Героев в Тбилиси будет закрыта для транспорта в ночные часы

Эстакада на площади Героев в Тбилиси будет закрыта для транспорта в ночные часы

Sputnik Грузия

Работы по осмотру и тестированию эстакады на площади Героев начнутся 19 июня 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T17:38+0400

2025-06-17T17:38+0400

2025-06-17T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Движение транспорта через эстакаду на площади Героев в Тбилиси будет ограничено в ночные часы с 02:00 до 06:00 в связи с плановыми работами, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Работы по осмотру и тестированию эстакады на площади Героев начнутся 19 июня и завершатся 7 июля. Процесс включает в себя техническое обследование элементов конструкции эстакады, оценку их прочности и функциональности. "Транспортная политика состоит из многих важных компонентов. Особое место занимает обустройство инфраструктуры, восстановление – реабилитация улиц. Мы также уделяем внимание обустройству и замене подземных коммуникаций", – отметил Каладзе. По его словам, особое значение имеет также вопрос безопасности мостов, которые периодически проверяются соответствующими службами. Цель мониторинга – обеспечить безопасное и надлежащее функционирование транспортной инфраструктуры столицы. Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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