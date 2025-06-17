Фоторепортер из Грузии вошел в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина
16:04 17.06.2025 (обновлено: 16:37 17.06.2025)
© Courtesy of Vladimir UmikashviliРаботы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
© Courtesy of Vladimir Umikashvili
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В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузинский фотограф Владимир Умикашвили вошел в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – имена лауреатов были объявлены сегодня в Москве.
Полный шорт-лист, как и подборку фотографий из шорт-листа, можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
© Courtesy of Vladimir UmikashviliРаботы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
Работы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
© Courtesy of Vladimir Umikashvili
Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза Гран-при осенью этого года.
© Courtesy of Vladimir UmikashviliРаботы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
Работы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
© Courtesy of Vladimir Umikashvili
Владимир Умикашвили участвовал в конкурсе с серией работ "Лицо "мирного" протеста". Фоторепортер освещал протестные акции, которые начались в столице Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. До 4 декабря участники акции каждый вечер "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. На данный момент акции продолжаются в мирной форме.
© Courtesy of Vladimir UmikashviliРаботы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
Работы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
© Courtesy of Vladimir Umikashvili
В международное жюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай).
© Courtesy of Vladimir UmikashviliРаботы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
Работы Владимира Умикашвили, вошедшие в короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
© Courtesy of Vladimir Umikashvili
В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2025 году, составило порядка 1 800 от 593 участников из 40 стран.
"Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!" – отметила куратор конкурса Оксана Олейник.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса осенью на Церемонии объявления победителей, а также на русской и английской версиях сайта Конкурса Стенина.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).