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Глава парламента Грузии отправился в Турцию
Глава парламента Грузии отправился в Турцию
Sputnik Грузия
Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня 17.06.2025, Sputnik Грузия
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2025-06-17T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в столицу Турции — Анкару, говорится в сообщении на сайте грузинского законодательного органа. В рамках визита спикер парламента Грузии встретится со своим турецким коллегой - председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шалва папуашвили, нуман куртулмуш, анкара, турция, политика, грузия, новости, александр табатадзе
шалва папуашвили, нуман куртулмуш, анкара, турция, политика, грузия, новости, александр табатадзе

Глава парламента Грузии отправился в Турцию

10:48 17.06.2025
© Government of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2025
© Government of Georgia
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Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в столицу Турции — Анкару, говорится в сообщении на сайте грузинского законодательного органа.
В рамках визита спикер парламента Грузии встретится со своим турецким коллегой - председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
В состав грузинской делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят вице-спикер парламента Илья Инджия, глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, глава комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе, а также глава группы дружбы с Турцией в парламенте Грузии Георгий Чкония.
Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
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