https://sputnik-georgia.ru/20250617/glava-parlamenta-gruzii-otpravilsya-v-turtsiyu-293787710.html

Глава парламента Грузии отправился в Турцию

Глава парламента Грузии отправился в Турцию

Sputnik Грузия

Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T10:48+0400

2025-06-17T10:48+0400

2025-06-17T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в столицу Турции — Анкару, говорится в сообщении на сайте грузинского законодательного органа. В рамках визита спикер парламента Грузии встретится со своим турецким коллегой - председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва папуашвили, нуман куртулмуш, анкара, турция, политика, грузия, новости, александр табатадзе