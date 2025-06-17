https://sputnik-georgia.ru/20250617/grazhdanka-ukrainy-zaderzhana-na-zapade-gruzii-po-obvineniyu-v-nezakonnom-oborote-narkotikov-293787938.html

Гражданка Украины задержана на западе Грузии по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Гражданка Украины задержана на западе Грузии по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T13:33+0400

2025-06-17T13:33+0400

2025-06-17T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Гражданка Украины задержана в Имерети по обвинению в незаконном приобретении, хранении и приготовлении к сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанной 32 года. Совершенное ею преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. В ходе обыске в доме арестованной, а также при личном досмотре сотрудники правоохранительных органов в указанном месте в качестве вещественного доказательства изъяли наркотическое средство метадон в особо крупном размере, расфасованное в 30 упаковок. В результате проведения следственных действий сотрудниками полиции были также изъяты электрические весы и материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, наркоторговля, происшествия, грузия, новости, украина, тбилиси, имерети