https://sputnik-georgia.ru/20250617/maysuradze-prines-gruzii-bronzu-chempionata-mira-po-dzyudo-v-budapeshte-293801779.html

Майсурадзе принес Грузии бронзу чемпионата мира по дзюдо в Будапеште

Майсурадзе принес Грузии бронзу чемпионата мира по дзюдо в Будапеште

Sputnik Грузия

В поединке за третье место чемпион мира 2023 года победил итальянца Кенни Коми Бедела иппоном 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T22:26+0400

2025-06-17T22:26+0400

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будапешт

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе, выступающий в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате мира. В поединке за третье место чемпион мира 2023 года победил итальянца Кенни Коми Бедела иппоном. Майсурадзе принес сборной Грузии третью медаль на текущем чемпионате. К сожалению, двукратный Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, так же как и 27-летний Майсурадзе, выступающий в весе до 90 кг, неожиданно покинул турнир уже в 1/8. Чемпионат мира по дзюдо начался 13 июня, и на сегодняшний день сборная Грузии завоевала три медали: Этер Липартелиани (57 кг) – золото, Тато Григалашвили (81 кг) – серебро, а Лука Майсурадзе – бронзу. В среду на чемпионате мира выступит еще один грузин – Илья Суламанидзе (100 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша бекаури, тато григалашвили, будапешт, международная федерация дзюдо