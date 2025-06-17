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Майсурадзе принес Грузии бронзу чемпионата мира по дзюдо в Будапеште
Майсурадзе принес Грузии бронзу чемпионата мира по дзюдо в Будапеште
Sputnik Грузия
В поединке за третье место чемпион мира 2023 года победил итальянца Кенни Коми Бедела иппоном 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе, выступающий в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате мира. В поединке за третье место чемпион мира 2023 года победил итальянца Кенни Коми Бедела иппоном. Майсурадзе принес сборной Грузии третью медаль на текущем чемпионате. К сожалению, двукратный Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, так же как и 27-летний Майсурадзе, выступающий в весе до 90 кг, неожиданно покинул турнир уже в 1/8. Чемпионат мира по дзюдо начался 13 июня, и на сегодняшний день сборная Грузии завоевала три медали: Этер Липартелиани (57 кг) – золото, Тато Григалашвили (81 кг) – серебро, а Лука Майсурадзе – бронзу. В среду на чемпионате мира выступит еще один грузин – Илья Суламанидзе (100 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша бекаури, тато григалашвили, будапешт, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша бекаури, тато григалашвили, будапешт, международная федерация дзюдо
Майсурадзе принес Грузии бронзу чемпионата мира по дзюдо в Будапеште
22:26 17.06.2025 (обновлено: 23:08 17.06.2025)
В поединке за третье место чемпион мира 2023 года победил итальянца Кенни Коми Бедела иппоном
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе, выступающий в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате мира.
В поединке за третье место чемпион мира 2023 года победил итальянца Кенни Коми Бедела иппоном.
Майсурадзе принес сборной Грузии третью медаль на текущем чемпионате.
К сожалению, двукратный Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, так же как и 27-летний Майсурадзе, выступающий в весе до 90 кг, неожиданно покинул турнир уже в 1/8.
Чемпионат мира по дзюдо начался 13 июня, и на сегодняшний день сборная Грузии завоевала три медали: Этер Липартелиани (57 кг) – золото, Тато Григалашвили (81 кг) – серебро, а Лука Майсурадзе – бронзу.
В среду на чемпионате мира выступит еще один грузин – Илья Суламанидзе (100 кг).