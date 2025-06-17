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Молодежный ЧЕ по футболу: Грузии необходима победа над Португалией для выхода из группы
Молодежный ЧЕ по футболу: Грузии необходима победа над Португалией для выхода из группы
Sputnik Грузия
Матч между сборными Грузии и Португалии пройдет в Словакии. Он начнется в 20:00 по тбилисскому времени 17.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу этим вечером сыграет с Португалией в решающем матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы за выход в плей-офф. После двух туров в группе С у сборной Грузии три очка, у Португалии и Франции – по 4, а у Польши – 0. Португальцам для выхода в плей-офф достаточно ничьей. Грузии же нужна только победа. Пока неизвестно, выйдет ли на поле в решающем матче центральный защитник сборной Саба Сазонов, забивший гол в ворота Франции и являющийся важной фигурой в команде. Сазонов, который девять месяцев находился под наблюдением врачей, получил травму в матче с Францией уже в дополнительное время. Матч между сборными Грузии и Португалии пройдет в Словакии. Он начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Впервые молодежная сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы в 2023 году. Континентальное первенство прошло в двух странах – Грузии и Румынии. Подопечные Рамаза Сванадзе дошли до 1/4 финала, где уступили команде Израиля в серии послематчевых пенальти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Молодежный ЧЕ по футболу: Грузии необходима победа над Португалией для выхода из группы
14:33 17.06.2025 (обновлено: 14:41 17.06.2025)
Матч между сборными Грузии и Португалии пройдет в Словакии. Он начнется в 20:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу этим вечером сыграет с Португалией в решающем матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы за выход в плей-офф.
После двух туров в группе С у сборной Грузии три очка, у Португалии и Франции – по 4, а у Польши – 0. Португальцам для выхода в плей-офф достаточно ничьей. Грузии же нужна только победа.
В первом туре молодежная сборная Грузии обыграла Польшу (2:1), а в матче с французами команда под руководством Рамаза Сванадзе лидировала до 89-й минуты – 2:1. Решающий гол был пропущен на 12-й минуте дополнительного времени.
Пока неизвестно, выйдет ли на поле в решающем матче центральный защитник сборной Саба Сазонов, забивший гол в ворота Франции и являющийся важной фигурой в команде.
Сазонов, который девять месяцев находился под наблюдением врачей, получил травму в матче с Францией уже в дополнительное время.
Матч между сборными Грузии и Португалии пройдет в Словакии. Он начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
Впервые молодежная сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы в 2023 году. Континентальное первенство прошло в двух странах – Грузии и Румынии. Подопечные Рамаза Сванадзе дошли до 1/4 финала, где уступили команде Израиля в серии послематчевых пенальти.