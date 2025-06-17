https://sputnik-georgia.ru/20250617/molodezhnyy-che-po-futbolu-gruzii-neobkhodima-pobeda-nad-portugaliey-dlya-vykhoda-iz-gruppy-293792722.html

Молодежный ЧЕ по футболу: Грузии необходима победа над Португалией для выхода из группы

Молодежный ЧЕ по футболу: Грузии необходима победа над Португалией для выхода из группы

Sputnik Грузия

Матч между сборными Грузии и Португалии пройдет в Словакии. Он начнется в 20:00 по тбилисскому времени 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T14:33+0400

2025-06-17T14:33+0400

2025-06-17T14:41+0400

португалия

спорт

грузия

новости

франция

словакия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/02/279174022_0:364:1772:1361_1920x0_80_0_0_ecad62130318158e03af44678d7fd125.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу этим вечером сыграет с Португалией в решающем матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы за выход в плей-офф. После двух туров в группе С у сборной Грузии три очка, у Португалии и Франции – по 4, а у Польши – 0. Португальцам для выхода в плей-офф достаточно ничьей. Грузии же нужна только победа. Пока неизвестно, выйдет ли на поле в решающем матче центральный защитник сборной Саба Сазонов, забивший гол в ворота Франции и являющийся важной фигурой в команде. Сазонов, который девять месяцев находился под наблюдением врачей, получил травму в матче с Францией уже в дополнительное время. Матч между сборными Грузии и Португалии пройдет в Словакии. Он начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Впервые молодежная сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы в 2023 году. Континентальное первенство прошло в двух странах – Грузии и Румынии. Подопечные Рамаза Сванадзе дошли до 1/4 финала, где уступили команде Израиля в серии послематчевых пенальти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

португалия

франция

словакия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

португалия, спорт, грузия, новости, франция, словакия, футбол