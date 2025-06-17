https://sputnik-georgia.ru/20250617/nachalsya-remont-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-gruzii-nedaleko-ot-granitsy-s-rossiey-293800379.html

Начался ремонт одной из самых опасных дорог Грузии недалеко от границы с Россией

Начался ремонт одной из самых опасных дорог Грузии недалеко от границы с Россией

Sputnik Грузия

Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T19:04+0400

2025-06-17T19:04+0400

2025-06-17T19:04+0400

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департамент автомобильных дорог

транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Департамент автомобильных дорог приступил к работам по восстановлению поврежденного участка дороги внутригосударственного значения Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута недалеко от грузино-российской границы, где с апреля активизировался существующий (исторический) оползень, сообщили в ведомстве. Движение по этой дороге запрещено с июня 2022 года. На данном этапе оползень все еще находится в активной динамике. На первом этапе специалисты в качестве приоритета определили обустройство временной дороги, что обеспечит минимальную безопасность движения, отмечают в ведомстве.Параллельно продолжаются геологические исследования и постоянный мониторинг, на основании которых будет запланировано окончательное укрепление и полное восстановление дороги. Представители ведомства изучают текущую ситуацию с целью скорейшего восстановления поврежденной дороги и планирования дальнейших действий. Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков путь проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, транспорт в грузии