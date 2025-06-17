https://sputnik-georgia.ru/20250617/nyneshnie-otnosheniya-ustraivayut-i-tbilisi-i-moskvu--ekspert-293792307.html

Нынешние отношения устраивают и Тбилиси, и Москву – эксперт

Нынешние отношения устраивают и Тбилиси, и Москву – эксперт

Sputnik Грузия

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, взаимодействие между Россией и Грузией развивается по ряду направлений, и его можно назвать успешным, считает... 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T13:41+0400

2025-06-17T13:41+0400

2025-06-17T13:41+0400

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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По его словам, объем товарооборота превышает $2,5 млрд, а российские туристы остаются одними из самых многочисленных. "Экономика показывает, что страны могут сотрудничать – и это приносит ощутимую выгоду обеим сторонам", – подчёркивает эксперт, По его словам, туризм и торговля продолжают расти, формируя устойчивую платформу для прагматичного диалога.Последним важным шагом на пути сближения стали восстановление прямого авиасообщения и отмена виз со стороны Москвы, подчеркивает Муханов. Этот уровень отношений, по мнению эксперта, сегодня устраивает как Тбилиси, так и Москву, даже в условиях отсутствия дипломатических отношений.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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