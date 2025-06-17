https://sputnik-georgia.ru/20250617/otnosheniya-mezhdu-gruziey-i-turtsiey-segodnya-osobenno-tsenny---papuashvili-293801557.html

Отношения между Грузией и Турцией сегодня особенно ценны – Папуашвили

Отношения между Грузией и Турцией сегодня особенно ценны – Папуашвили

Sputnik Грузия

На встрече в Турции была отмечена важность дальнейшего развития связей между людьми, включая обмен опытом в сфере культуры и образования 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T21:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Отношения между Грузией и Турцией, укрепляющиеся с каждым годом, на фоне турбулентной реальности особенно ценны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на совместном брифинге со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Анкаре. В рамках визита он встретился со своим турецким коллегой, председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня. По словам спикера, на встрече обсуждался ряд важных вопросов, в том числе общее видение содействия миру и стабильности в кавказском регионе, а также растущему геополитическому значению Среднего коридора. "Мы уделили особое внимание растущему геополитическому значению Среднего коридора. Средний коридор является символом нашего общего будущего, которое укрепляет экономические связи между Европой и Азией, обеспечит региональное сотрудничество, энергетическую безопасность, цифровую взаимосвязанность и устойчивое развитие", – заявил Папуашвили. По его словам, Грузия считает Турцию важным партнером в полном использовании потенциала этого маршрута. На встрече также была отмечена важность дальнейшего развития связей между людьми, включая обмен опытом в сфере культуры и образования. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, турция