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Отношения между Грузией и Турцией сегодня особенно ценны – Папуашвили
Отношения между Грузией и Турцией сегодня особенно ценны – Папуашвили
Sputnik Грузия
На встрече в Турции была отмечена важность дальнейшего развития связей между людьми, включая обмен опытом в сфере культуры и образования 17.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Отношения между Грузией и Турцией, укрепляющиеся с каждым годом, на фоне турбулентной реальности особенно ценны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на совместном брифинге со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Анкаре. В рамках визита он встретился со своим турецким коллегой, председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня. По словам спикера, на встрече обсуждался ряд важных вопросов, в том числе общее видение содействия миру и стабильности в кавказском регионе, а также растущему геополитическому значению Среднего коридора. "Мы уделили особое внимание растущему геополитическому значению Среднего коридора. Средний коридор является символом нашего общего будущего, которое укрепляет экономические связи между Европой и Азией, обеспечит региональное сотрудничество, энергетическую безопасность, цифровую взаимосвязанность и устойчивое развитие", – заявил Папуашвили. По его словам, Грузия считает Турцию важным партнером в полном использовании потенциала этого маршрута. На встрече также была отмечена важность дальнейшего развития связей между людьми, включая обмен опытом в сфере культуры и образования. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Отношения между Грузией и Турцией сегодня особенно ценны – Папуашвили
21:53 17.06.2025 (обновлено: 22:06 17.06.2025)
На встрече в Турции была отмечена важность дальнейшего развития связей между людьми, включая обмен опытом в сфере культуры и образования
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Отношения между Грузией и Турцией, укрепляющиеся с каждым годом, на фоне турбулентной реальности особенно ценны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на совместном брифинге со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Анкаре. В рамках визита он встретился со своим турецким коллегой, председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня.
"Дружба между Грузией и Турцией основана на прочных добрососедских связях, которые переросли в прочное и многогранное стратегическое партнерство. В сегодняшней турбулентной реальности отношения между нашими странами, основанные на взаимном уважении и доверии, которые ежегодно крепнут, особенно ценны", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, на встрече обсуждался ряд важных вопросов, в том числе общее видение содействия миру и стабильности в кавказском регионе, а также растущему геополитическому значению Среднего коридора.
"Мы уделили особое внимание растущему геополитическому значению Среднего коридора. Средний коридор является символом нашего общего будущего, которое укрепляет экономические связи между Европой и Азией, обеспечит региональное сотрудничество, энергетическую безопасность, цифровую взаимосвязанность и устойчивое развитие", – заявил Папуашвили.
По его словам, Грузия считает Турцию важным партнером в полном использовании потенциала этого маршрута.
На встрече также была отмечена важность дальнейшего развития связей между людьми, включая обмен опытом в сфере культуры и образования.
"Еще раз подтверждаю свою полную готовность укреплять межпарламентский диалог, что положительно скажется на двусторонних отношениях между нашими странами. В обоих законодательных органах действуют группы дружбы, которые также будут активно сотрудничать. Мы также продолжим работу по содействию стабильности в регионе", – заявил Папуашвили.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.