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Площадь охраняемого ландшафта Арагви в Грузии увеличится – новый законопроект
Площадь охраняемого ландшафта Арагви в Грузии увеличится – новый законопроект
Sputnik Грузия
Площадь охраняемого ландшафта Арагви увеличится на 3 638 га, на сегодняшний день она составляет 99 802 га 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T15:36+0400
2025-06-17T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Площадь охраняемого ландшафта Арагви увеличится за счет присвоения ущелью Вашлоби статуса охраняемой территории – соответствующий законопроект рассмотрели на заседании парламентского комитета региональной политики, говорится в информации на сайте законодательного органа. Целью принятия законопроекта является сохранение природных экосистем и исторического облика Пшави, Гудамакари, Пиракета Хевсурети, а также ущелья Вашлоби при помощи единого подхода. По словам докладчика – заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, площадь охраняемого ландшафта Арагви увеличивается на 3 638 га. На сегодняшний день она составляет 99 802 га. По ее словам, предоставление статуса охраняемого ландшафта ущелью Вашлоби основано на инициативе местного населения. Ущелье, обладающее уникальной экосистемой, имеет значительный потенциал с точки зрения туризма. Комитет положительно оценил представленный законопроект и поддержал его принятие в первом чтении на пленарном заседании. Соответствующие изменения после принятия будут внесены в закон "О создании охраняемого ландшафта Арагви и управлении им". Охраняемый ландшафт Арагви – это живописная территория в горах Восточной Грузии, расположенная в Душетском муниципалитете. Охраняемая территория включает в себя ущелье рек Гудамакари, Пшавская Арагви и Хевсурская Арагви. В состав охраняемого ландшафта входят Жинвальское водохранилище и крепость Ананури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, арагви, охраняемые территории грузии
Площадь охраняемого ландшафта Арагви в Грузии увеличится – новый законопроект
15:36 17.06.2025 (обновлено: 15:44 17.06.2025)
Площадь охраняемого ландшафта Арагви увеличится на 3 638 га, на сегодняшний день она составляет 99 802 га
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Площадь охраняемого ландшафта Арагви увеличится за счет присвоения ущелью Вашлоби статуса охраняемой территории – соответствующий законопроект рассмотрели на заседании парламентского комитета региональной политики, говорится в информации на сайте законодательного органа.
Целью принятия законопроекта является сохранение природных экосистем и исторического облика Пшави, Гудамакари, Пиракета Хевсурети, а также ущелья Вашлоби при помощи единого подхода.
По словам докладчика – заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, площадь охраняемого ландшафта Арагви увеличивается на 3 638 га. На сегодняшний день она составляет 99 802 га.
"Выгодное географическое положение ущелья Вашлоби, туристические маршруты, связывающие его с другими охраняемыми территориями, и создание потенциала социально-экономического развития для местного населения – это принесет значительную пользу населению Гудамакари", – отметила замминистра регионального развития Тандилашвили.
По ее словам, предоставление статуса охраняемого ландшафта ущелью Вашлоби основано на инициативе местного населения. Ущелье, обладающее уникальной экосистемой, имеет значительный потенциал с точки зрения туризма.
Комитет положительно оценил представленный законопроект и поддержал его принятие в первом чтении на пленарном заседании.
Соответствующие изменения после принятия будут внесены в закон "О создании охраняемого ландшафта Арагви и управлении им".
Охраняемый ландшафт Арагви – это живописная территория в горах Восточной Грузии, расположенная в Душетском муниципалитете. Охраняемая территория включает в себя ущелье рек Гудамакари, Пшавская Арагви и Хевсурская Арагви. В состав охраняемого ландшафта входят Жинвальское водохранилище и крепость Ананури.