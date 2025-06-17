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Поддержка Будапешта и критика Варшавы – почему в ЕС разнятся мнения по Грузии?

Поддержка Будапешта и критика Варшавы – почему в ЕС разнятся мнения по Грузии?

Sputnik Грузия

Недавний визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и резкие заявления польского лидера Дональда Туска вновь выявили противоречия в позиции... 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T12:58+0400

2025-06-17T12:58+0400

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Одни партнёры демонстрируют поддержку, другие – говорят об ужесточении политики, вплоть до пересмотра безвизового режима.О том, как воспринимать эти сигналы и как изменилась внешнеполитическая конфигурация вокруг Грузии, рассказал заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По мнению эксперта, отношение к правящей партии Грузии со стороны Венгрии и Польши отражает не столько позицию двух конкретных стран, сколько структурный раскол внутри самого Европейского союза."Мы наблюдаем длительное размежевание: часть государств, включая Венгрию, занимает более консервативную позицию, тогда как Польша и страны Балтии традиционно выступают жёстче – как по отношению к России, так и к Грузии", – отмечает Муханов.Так, Будапешт продолжает демонстрировать поддержку грузинскому руководству. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одним из первых признал итоги выборов в Грузии и стал первым высокопоставленным европейским лидером, посетившим Тбилиси с официальным визитом. Варшава, напротив, открыто заявляет о возможности санкционного давления на фоне принятого в Грузии закона "об иноагентах".

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