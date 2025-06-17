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Президента Грузии ждут в Турции уже в следующем месяце

Президента Грузии ждут в Турции уже в следующем месяце

Sputnik Грузия

Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня 17.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Президента Грузии Михаила Кавелашвили ждут с визитом в Турцию уже в июле, заявил председатель Великого национального собрания Нуман Куртулмуш на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Анкаре. В рамках визита он встретился со своим турецким коллегой, председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. По его словам, сотрудничество и отношения между Грузией и Турцией развиваются во всех сферах. "Я надеюсь и желаю, чтобы эти встречи еще больше ускорили и активизировали наши отношения. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы готовы к любому сотрудничеству с Грузией", – заявил Куртулмуш. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершится 18 июня. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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турция, анкара, грузия, новости, политика, шалва папуашвили, нуман куртулмуш, михаил кавелашвили