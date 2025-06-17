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Россия и Грузия: отношения без дипломатии, что дальше?
Россия и Грузия: отношения без дипломатии, что дальше?
Sputnik Грузия
На фоне стабильного роста товарооборота и туристического потока между Россией и Грузией, все чаще звучат вопросы о возможном восстановлении дипломатических... 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T18:39+0400
2025-06-17T18:39+0400
2025-06-17T18:39+0400
пресс-центр sputnik грузия
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грузино-российские отношения
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На фоне стабильного роста товарооборота и туристического потока между Россией и Грузией, все чаще звучат вопросы о возможном восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Однако, несмотря на положительную динамику в экономике, политический диалог по-прежнему остается замороженным. О текущем статусе грузино-российских отношений и препятствиях на пути к полноценному дипломатическому сближению рассказал заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Вадим Муханов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Экономика движется, политика стоит на месте По словам эксперта, сегодня очевиден контраст между двумя основными направлениями двустороннего взаимодействия: если в торгово-экономической сфере наблюдается явное улучшение, то политический трек остается в состоянии стагнации. Кроме торговли, важную роль играет туристическая отрасль. В 2024 году Грузию посетили около 1,4-1,5 миллиона граждан России. По данным грузинского правительства, доходы от туризма составили более $4 млрд, значительная часть которых связана с российскими туристами. Политическая дистанция и "красные линии" Несмотря на экономическую взаимозависимость, серьезные политические разногласия по-прежнему препятствуют полноценной нормализации. По его словам, Россия неоднократно сигнализировала о своей готовности к политическому диалогу, в том числе через заявления представителей МИДа и высших должностных лиц. Однако со стороны официального Тбилиси подобных сигналов пока не поступало. Муханов напоминает, что в 2024 году представители партии "Грузинская мечта" делали заявления о необходимости примирения с абхазами и осетинами. Но по его мнению, эти месседжи были частью предвыборной риторики, а после завершения кампании акценты сместились. "На фоне напряженной международной обстановки власти Грузии вряд ли решатся на столь чувствительный шаг, как восстановление дипломатии с Москвой. Более того, это не выглядит как политический приоритет для Тбилиси в 2025 году", – считает эксперт. Реалистичный максимум: текущий статус-кво По мнению Муханова, нынешний формат отношений устраивает обе стороны. Последним значимым шагом стало введение безвизового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения в 2023 году. "Эта планка была достигнута, и сейчас она фактически определяет верхнюю границу допустимого взаимодействия на официальном уровне", – резюмирует эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, экономика, политика, грузино-российские отношения
россия, грузия, экономика, политика, грузино-российские отношения
На фоне стабильного роста товарооборота и туристического потока между Россией и Грузией, все чаще звучат вопросы о возможном восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Однако, несмотря на положительную динамику в экономике, политический диалог по-прежнему остается замороженным.
О текущем статусе грузино-российских отношений и препятствиях на пути к полноценному дипломатическому сближению рассказал заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Вадим Муханов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Экономика движется, политика стоит на месте
По словам эксперта, сегодня очевиден контраст между двумя основными направлениями двустороннего взаимодействия: если в торгово-экономической сфере наблюдается явное улучшение, то политический трек остается в состоянии стагнации.
"На уровне экономики отношения между странами демонстрируют устойчивый рост. Россия – второй по объему торговый партнер Грузии после Турции. Объем товарооборота превышает $2,5 млрд, и эта динамика сохраняется несмотря на отсутствие дипломатических отношений", – отмечает Муханов.
Кроме торговли, важную роль играет туристическая отрасль. В 2024 году Грузию посетили около 1,4-1,5 миллиона граждан России. По данным грузинского правительства, доходы от туризма составили более $4 млрд, значительная часть которых связана с российскими туристами.
Политическая дистанция и "красные линии"
Несмотря на экономическую взаимозависимость, серьезные политические разногласия по-прежнему препятствуют полноценной нормализации.
"О восстановлении дипломатических отношений пока говорить рано. Существуют принципиальные расхождения – прежде всего в вопросе статуса Абхазии и Южной Осетии. Это и есть те "красные линии", которые стали постоянной частью политического ландшафта", – подчеркивает аналитик.
По его словам, Россия неоднократно сигнализировала о своей готовности к политическому диалогу, в том числе через заявления представителей МИДа и высших должностных лиц. Однако со стороны официального Тбилиси подобных сигналов пока не поступало.
Муханов напоминает, что в 2024 году представители партии "Грузинская мечта" делали заявления о необходимости примирения с абхазами и осетинами. Но по его мнению, эти месседжи были частью предвыборной риторики, а после завершения кампании акценты сместились.
"На фоне напряженной международной обстановки власти Грузии вряд ли решатся на столь чувствительный шаг, как восстановление дипломатии с Москвой. Более того, это не выглядит как политический приоритет для Тбилиси в 2025 году", – считает эксперт.
Реалистичный максимум: текущий статус-кво
По мнению Муханова, нынешний формат отношений устраивает обе стороны. Последним значимым шагом стало введение безвизового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения в 2023 году.
"Эта планка была достигнута, и сейчас она фактически определяет верхнюю границу допустимого взаимодействия на официальном уровне", – резюмирует эксперт.