https://sputnik-georgia.ru/20250617/telo-mladentsa-obnaruzhili-v-orositelnom-kanale-na-vostoke-gruzii-293798374.html

Тело младенца обнаружили в оросительном канале на востоке Грузии

Тело младенца обнаружили в оросительном канале на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Детали происшествия на данном этапе неизвестны 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Тело младенца обнаружили в оросительном канале в селе Церетели Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье "Лишение жизни человека по неосторожности". Другие детали происшествия на данном этапе неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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