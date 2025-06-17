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Тело младенца обнаружили в оросительном канале на востоке Грузии
Тело младенца обнаружили в оросительном канале на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Детали происшествия на данном этапе неизвестны 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T16:45+0400
2025-06-17T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Тело младенца обнаружили в оросительном канале в селе Церетели Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье "Лишение жизни человека по неосторожности". Другие детали происшествия на данном этапе неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, квемо картли, грузия, новости
происшествия, тбилиси, квемо картли, грузия, новости
Тело младенца обнаружили в оросительном канале на востоке Грузии
16:45 17.06.2025 (обновлено: 16:53 17.06.2025)
Детали происшествия на данном этапе неизвестны
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Тело младенца обнаружили в оросительном канале в селе Церетели Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2".
МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье "Лишение жизни человека по неосторожности".
Другие детали происшествия на данном этапе неизвестны.