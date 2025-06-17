https://sputnik-georgia.ru/20250617/v-gruzii-uprazdnyat-sovet-natsionalnoy-bezopasnosti-293790590.html

В Грузии упразднят Совет национальной безопасности

В Грузии упразднят Совет национальной безопасности

Sputnik Грузия

С соответствующей законодательной инициативой о ликвидации Совбеза правительство уже обратилось в парламент Грузии 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T12:41+0400

2025-06-17T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Совет национальной безопасности будет упразднен с 1 сентября 2025 года, а его функции, в соответствии с моделью парламентского правления, перейдут к правительству Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу администрации правительства. С соответствующей законодательной инициативой о ликвидации Совбеза правительство уже обратилось в парламент Грузии. Как пояснили в администрации, полномочия Совета национальной безопасности будет осуществлять правительство Грузии. В случае одобрения парламентом, соответствующие поправки будут внесены в закон Грузии "О порядке планирования и координации политики национальной безопасности". Согласно изменениям, будет создана ликвидационная комиссия, которая займется упразднением аппарата Совета национальной безопасности. Состав комиссии, порядок ее деятельности и полномочия определит правительство Грузии. Активы аппарата Совбеза, включая обеспечение функционирования Национальной ситуационной комнаты, будут переданы соответствующим ведомствам через ликвидационную комиссию, сообщили в администрации. В настоящее время Совет национальной безопасности Грузии состоит из восьми постоянных членов: министра обороны, министра внутренних дел, министра иностранных дел, министра финансов, начальника Службы госбезопасности, начальника Службы разведки и главы Сил обороны Грузии. Совет наделен мандатом планирования и координации политики национальной безопасности на стратегическом уровне. Возглавляет совет безопасности премьер-министр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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