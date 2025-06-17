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https://sputnik-georgia.ru/20250617/vystavochnyy-proekt-muzeya-v-racha-zavoeval-zolotuyu-nagradu-na-mezhdunarodnom-konkurse-293790390.html
Выставочный проект музея в Рача завоевал золотую награду на международном конкурсе
Выставочный проект музея в Рача завоевал золотую награду на международном конкурсе
Sputnik Грузия
В результате реализации проекта музей в Рача будет преобразован в главное культурно-образовательное пространство региона, заявляют в Минкульте 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T16:37+0400
2025-06-17T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Проект постоянной экспозиции обновленного музея в городе Они (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети) – The Racha Regional Museum, созданный совместно с Грузинским национальным музеем и международной архитектурной компанией StudioMilou (Франция – Сингапур), завоевал золотую награду на международном конкурсе дизайна The UN Design Award, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии. Решение о строительстве нового музея в Они было принято правительством Грузии в 2019 году. В Они к этому времени уже функционировал Музей краеведения, который был построен в 1948 году. В 1991 году в результате сильного землетрясения здание музея сильно пострадало. Несколько лет назад было принято решение о его восстановлении и строительстве еще одного здания музея. Ученые Грузинского национального музея при участии сотрудников онского музея разработали научную концепцию выставки, а StudioMilou, в свою очередь, придала этому видению инновационное дизайнерское решение. Выставка расскажет новую историю и ознакомит посетителей с богатой природой, историей и культурой региона Рача. В результате реализации проекта музей в Рача будет преобразован в главное культурно-образовательное пространство региона, отвечающее современным международным стандартам, будет создан новый центр притяжения. Международное признание выставочного проекта музея в Рача является значительным успехом для культурно-музейного пространства Грузии, отметили в Минкульте, и в то же время еще раз подчеркивает растущую значимость роли музеев в современном мире. Онский музей краеведения имеет богатый экспонатный фонд – более 14 тысяч экспонатов. В его стенах хранятся различные археологические, этнографические и нумизматические коллекции, образцы изобразительного искусства, рукописные и старопечатные книги, оригинальные исторические документы и фотоматериалы, а также орнаментальные рельефы церквей, камни с лапидарным письмом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, рача
грузия, новости, культура, рача

Выставочный проект музея в Рача завоевал золотую награду на международном конкурсе

16:37 17.06.2025
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaВыставочный проект музея в Рача
Выставочный проект музея в Рача - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2025
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
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В результате реализации проекта музей в Рача будет преобразован в главное культурно-образовательное пространство региона, заявляют в Минкульте
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Проект постоянной экспозиции обновленного музея в городе Они (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети) – The Racha Regional Museum, созданный совместно с Грузинским национальным музеем и международной архитектурной компанией StudioMilou (Франция – Сингапур), завоевал золотую награду на международном конкурсе дизайна The UN Design Award, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии.
Решение о строительстве нового музея в Они было принято правительством Грузии в 2019 году. В Они к этому времени уже функционировал Музей краеведения, который был построен в 1948 году. В 1991 году в результате сильного землетрясения здание музея сильно пострадало. Несколько лет назад было принято решение о его восстановлении и строительстве еще одного здания музея.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaВыставочный проект музея в Рача
Выставочный проект музея в Рача - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2025
Выставочный проект музея в Рача
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
Ученые Грузинского национального музея при участии сотрудников онского музея разработали научную концепцию выставки, а StudioMilou, в свою очередь, придала этому видению инновационное дизайнерское решение.

"Выставка разместится в недавно построенном здании музея в городе Они. После успешного завершения первой фазы и обретения международного признания выставочный проект перейдет на новый этап: инсталляция экспозиции будет осуществлена в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Выставка расскажет новую историю и ознакомит посетителей с богатой природой, историей и культурой региона Рача.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaВыставочный проект музея в Рача
Выставочный проект музея в Рача - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2025
Выставочный проект музея в Рача
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
В результате реализации проекта музей в Рача будет преобразован в главное культурно-образовательное пространство региона, отвечающее современным международным стандартам, будет создан новый центр притяжения.
Международное признание выставочного проекта музея в Рача является значительным успехом для культурно-музейного пространства Грузии, отметили в Минкульте, и в то же время еще раз подчеркивает растущую значимость роли музеев в современном мире.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaВыставочный проект музея в Рача
Выставочный проект музея в Рача - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2025
Выставочный проект музея в Рача
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
Онский музей краеведения имеет богатый экспонатный фонд – более 14 тысяч экспонатов.
В его стенах хранятся различные археологические, этнографические и нумизматические коллекции, образцы изобразительного искусства, рукописные и старопечатные книги, оригинальные исторические документы и фотоматериалы, а также орнаментальные рельефы церквей, камни с лапидарным письмом.
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