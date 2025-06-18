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https://sputnik-georgia.ru/20250618/293804385.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
Sputnik Грузия
Обладателей наград престижного международного конкурса жюри традиционно называет в сентябре 18.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-18T13:18+0400
2025-06-18T13:22+0400
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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
международный конкурс имени андрея стенина
фотоконкурс андрея стенина
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Лауреатов 2025 года, которые вошли в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, назвали в Москве.Всего в этом году международное жюри конкурса оценило около 1 800 работ, присланных 593 участниками из 40 стран. В шорт-лист вошли одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран.К короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошел грузинский фотограф Владимир Умикашвили.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, международный конкурс имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, международный конкурс имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

13:18 18.06.2025 (обновлено: 13:22 18.06.2025)
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Обладателей наград престижного международного конкурса жюри традиционно называет в сентябре
Лауреатов 2025 года, которые вошли в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, назвали в Москве.
Всего в этом году международное жюри конкурса оценило около 1 800 работ, присланных 593 участниками из 40 стран. В шорт-лист вошли одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран.

К короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошел грузинский фотограф Владимир Умикашвили.
© Courtesy of Vladimir Umikashvili

Работа "Лицо мирного протеста" грузинского фотографа Владимира Умикашвили.

Работа &quot;Лицо мирного протеста&quot; грузинского фотографа Владимира Умикашвили. - Sputnik Грузия
1/12
© Courtesy of Vladimir Umikashvili

Работа "Лицо мирного протеста" грузинского фотографа Владимира Умикашвили.

© photo : Mengdan Zhu/Stenincontest

Работа "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу.

Работа &quot;Фруктовые деревья под тентами&quot; китайского фотографа Мэндань Чжу. - Sputnik Грузия
2/12
© photo : Mengdan Zhu/Stenincontest

Работа "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу.

© photo : Yekaterina Yakel/Stenincontest

Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель.

Работа &quot;Русский характер: бег с препятствиями&quot; российского фотографа Екатерины Якель. - Sputnik Грузия
3/12
© photo : Yekaterina Yakel/Stenincontest

Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель.

© photo : Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

Работа "Ашура" фотографа из Бахрейна Мустафы Абдулхади.

Работа &quot;Ашура&quot; фотографа из Бахрейна Мустафы Абдулхади. - Sputnik Грузия
4/12
© photo : Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

Работа "Ашура" фотографа из Бахрейна Мустафы Абдулхади.

© photo : Anselmo Cunha dos Santos/Stenincontest

Работа "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша.

Работа &quot;Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта&quot; бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша. - Sputnik Грузия
5/12
© photo : Anselmo Cunha dos Santos/Stenincontest

Работа "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша.

© photo : So Pyay Lynn/Stenincontest

Работа "Традиционное занятие" тайского фотографа Со Пяй Линна.

Работа &quot;Традиционное занятие&quot; тайского фотографа Со Пяй Линна. - Sputnik Грузия
6/12
© photo : So Pyay Lynn/Stenincontest

Работа "Традиционное занятие" тайского фотографа Со Пяй Линна.

© photo : Mushfiqul Alam/Stenincontest

Работа "Спокойствие в движении" бангладешского фотографа Мушфикуля Алама.

Работа &quot;Спокойствие в движении&quot; бангладешского фотографа Мушфикуля Алама. - Sputnik Грузия
7/12
© photo : Mushfiqul Alam/Stenincontest

Работа "Спокойствие в движении" бангладешского фотографа Мушфикуля Алама.

© photo : Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Работа "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи" бангладешского фотографа Ракибуль Алам Хана.

Работа &quot;Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи&quot; бангладешского фотографа Ракибуль Алам Хана. - Sputnik Грузия
8/12
© photo : Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Работа "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи" бангладешского фотографа Ракибуль Алам Хана.

© photo : Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Работа "Шепот в тишине" российского фотографа Пелагии Тихоновой.

Работа &quot;Шепот в тишине&quot; российского фотографа Пелагии Тихоновой. - Sputnik Грузия
9/12
© photo : Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Работа "Шепот в тишине" российского фотографа Пелагии Тихоновой.

© photo : Pavel Ivshin /Stenincontest

Работа "Где раскрашена земля" российского фотографа Павла Ившина.

Работа &quot;Где раскрашена земля&quot; российского фотографа Павла Ившина. - Sputnik Грузия
10/12
© photo : Pavel Ivshin /Stenincontest

Работа "Где раскрашена земля" российского фотографа Павла Ившина.

© photo : Reza Saifullah/Stenincontest

Работа "Перевернутая лодка рохинджа" индонезийского фотографа Резы Сайфуллы.

Работа &quot;Перевернутая лодка рохинджа&quot; индонезийского фотографа Резы Сайфуллы. - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Reza Saifullah/Stenincontest

Работа "Перевернутая лодка рохинджа" индонезийского фотографа Резы Сайфуллы.

© photo : Armin Durgut/Stenincontest

Работа "Боснийская погода" фотографа из Боснии и Герцеговины Армина Дургута.

Работа &quot;Боснийская погода&quot; фотографа из Боснии и Герцеговины Армина Дургута. - Sputnik Грузия
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© photo : Armin Durgut/Stenincontest

Работа "Боснийская погода" фотографа из Боснии и Герцеговины Армина Дургута.

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