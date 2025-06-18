Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
К короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошел грузинский фотограф Владимир Умикашвили.
Работа "Лицо мирного протеста" грузинского фотографа Владимира Умикашвили.
Работа "Лицо мирного протеста" грузинского фотографа Владимира Умикашвили.
Работа "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу.
Работа "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу.
Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель.
Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель.
Работа "Ашура" фотографа из Бахрейна Мустафы Абдулхади.
Работа "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша.
Работа "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша.
Работа "Традиционное занятие" тайского фотографа Со Пяй Линна.
Работа "Спокойствие в движении" бангладешского фотографа Мушфикуля Алама.
Работа "Спокойствие в движении" бангладешского фотографа Мушфикуля Алама.
Работа "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи" бангладешского фотографа Ракибуль Алам Хана.
Работа "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи" бангладешского фотографа Ракибуль Алам Хана.
Работа "Шепот в тишине" российского фотографа Пелагии Тихоновой.
Работа "Шепот в тишине" российского фотографа Пелагии Тихоновой.
Работа "Где раскрашена земля" российского фотографа Павла Ившина.
Работа "Где раскрашена земля" российского фотографа Павла Ившина.
Работа "Перевернутая лодка рохинджа" индонезийского фотографа Резы Сайфуллы.
Работа "Перевернутая лодка рохинджа" индонезийского фотографа Резы Сайфуллы.
Работа "Боснийская погода" фотографа из Боснии и Герцеговины Армина Дургута.
Работа "Боснийская погода" фотографа из Боснии и Герцеговины Армина Дургута.