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Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

Sputnik Грузия

Обладателей наград престижного международного конкурса жюри традиционно называет в сентябре 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T13:18+0400

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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

международный конкурс имени андрея стенина

фотоконкурс андрея стенина

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Лауреатов 2025 года, которые вошли в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, назвали в Москве.Всего в этом году международное жюри конкурса оценило около 1 800 работ, присланных 593 участниками из 40 стран. В шорт-лист вошли одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран.К короткий список ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина вошел грузинский фотограф Владимир Умикашвили.

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