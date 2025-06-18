https://sputnik-georgia.ru/20250618/cherez-gruziyu-v-evropu-mvd-izyalo-krupneyshuyu-partiyu-narkotikov-na-85-millionov-lari--293816741.html

Через Грузию в Европу: МВД изъяло крупнейшую партию наркотиков на 85 миллионов лари

Через Грузию в Европу: МВД изъяло крупнейшую партию наркотиков на 85 миллионов лари

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T16:51+0400

2025-06-18T16:51+0400

2025-06-18T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. МВД Грузии изъяло 298 килограммов героина, предназначавшегося для вывоза в Европу, стоимость которого на т.н. "черном рынке" превышает 85 млн лари (более 31 млн долларов), сообщили в пресс-службе ведомства. По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере и незаконном ввозе наркотиков в страну задержан гражданин Грузии. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Сотрудники правоохранительных органов в ходе детального осмотра прицепа грузового автомобиля на территории таможенной экономической зоны обнаружили 600 пластиковых контейнеров, похожих с виду на кирпичи. Правоохранители активно продолжают соответствующие комплексные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности других лиц, причастных к вышеуказанному обороту наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, грузия, происшествия, новости, армения, тбилиси, европа