ЕС усиливает контроль над безвизом: чем это опасно для Грузии?
16:19 18.06.2025 (обновлено: 16:48 18.06.2025)
© photo: Sputnik / StringerНачало осени
© photo: Sputnik / Stringer
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Все должны смириться с тем, что грузинский народ не поддается на этот шантаж, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения об усовершенствовании механизма, позволяющего ЕС временно приостанавливать действие безвизового режима для граждан третьих стран, имеющих право на поездки в Шенгенскую зону без визы. Совет ЕС и ЕС предлагают увеличить срок первоначальной временной приостановки безвиза с 9 до 12 месяцев с возможным продлением до 24 вместо прежних 18.
"Уже четыре года продолжается шантаж грузинского народа, однако всем должно быть ясно, что грузинский народ этому не поддастся. Это является очередной попыткой шантажа грузинского народа", – заявил Кобахидзе журналистам.
По словам главы грузинского правительства, все должны смириться с тем, что народ Грузии не поддается на этот шантаж.
"Это неправильно. Шантажировать грузинский народ абсолютно недопустимо. Единственная ощутимая выгода, которую грузинский народ получил от ЕС до сегодняшнего дня, – это безвизовый режим", – добавил Кобахидзе.
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
© photo: Sputnik / Stringer
Подобные темы, по словам премьера, поднимают те, кто желает возвращения к власти бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Он подчеркнул, что попытки давления усиливаются в преддверии выборов.
А в прошлом даже посол Евросоюза Павел Герчинский позволил себе вмешательство, публично призвав граждан активно участвовать в голосовании, чтобы сменить нынешнюю власть, напомнил премьер. Подобные действия, по оценке главы правительства, неприемлемы и контрпродуктивны.
"Он (посол ЕС – ред.) прямо призвал голосовать против "Грузинской мечты". Это было прямое и грубое вмешательство со стороны посла ЕС… Это неправильный и нездоровый подход", – отметил Кобахидзе.
Поэтому в случае подобного "неразумного поведения эти люди получат должный ответ от грузинского народа", добавил премьер-министр.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша обсуждает с партнерами по ЕС ограничение либо отмену безвиза для Грузии. По его словам, власти Польши "обеспокоены откатом Грузии от демократических норм и рисками нелегальной миграции".
© Courtesy of European Union in GeorgiaПосол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский
© Courtesy of European Union in Georgia
В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление премьера Туска, заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей.
При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
* Экстремистская организация, запрещенная в России