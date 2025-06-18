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ЕС усиливает контроль над безвизом: чем это опасно для Грузии?

ЕС усиливает контроль над безвизом: чем это опасно для Грузии?

Sputnik Грузия

Все должны смириться с тем, что грузинский народ не поддается на этот шантаж, заявил Кобахидзе 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T16:19+0400

2025-06-18T16:19+0400

2025-06-18T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения об усовершенствовании механизма, позволяющего ЕС временно приостанавливать действие безвизового режима для граждан третьих стран, имеющих право на поездки в Шенгенскую зону без визы. Совет ЕС и ЕС предлагают увеличить срок первоначальной временной приостановки безвиза с 9 до 12 месяцев с возможным продлением до 24 вместо прежних 18. По словам главы грузинского правительства, все должны смириться с тем, что народ Грузии не поддается на этот шантаж. "Это неправильно. Шантажировать грузинский народ абсолютно недопустимо. Единственная ощутимая выгода, которую грузинский народ получил от ЕС до сегодняшнего дня, – это безвизовый режим", – добавил Кобахидзе. Подобные темы, по словам премьера, поднимают те, кто желает возвращения к власти бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Он подчеркнул, что попытки давления усиливаются в преддверии выборов. А в прошлом даже посол Евросоюза Павел Герчинский позволил себе вмешательство, публично призвав граждан активно участвовать в голосовании, чтобы сменить нынешнюю власть, напомнил премьер. Подобные действия, по оценке главы правительства, неприемлемы и контрпродуктивны. Поэтому в случае подобного "неразумного поведения эти люди получат должный ответ от грузинского народа", добавил премьер-министр. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша обсуждает с партнерами по ЕС ограничение либо отмену безвиза для Грузии. По его словам, власти Польши "обеспокоены откатом Грузии от демократических норм и рисками нелегальной миграции". В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление премьера Туска, заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей. При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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европарламент, единое национальное движение, дональд туск, ираклий кобахидзе, польша, тбилиси, новости, грузия, политика