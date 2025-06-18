https://sputnik-georgia.ru/20250618/grazhdan-gruzii-v-izraile-prizvali-strogo-sledovat-protokolu-bezopasnosti-293819184.html

Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности

Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности

Sputnik Грузия

Сотрудники посольства за последние несколько дней предоставили телефонные консультации более чем 200 гражданам Грузии 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T18:44+0400

2025-06-18T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле призвало своих граждан неукоснительно следовать указаниям местных властей, укрываться сразу после срабатывания сигнала тревоги и соблюдать протокол безопасности, говорится в распространенном сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Посольство Грузии в Израиле, принимая во внимание текущую обстановку безопасности в стране, продолжает работать в условиях чрезвычайного положения. Сотрудники посольства за последние несколько дней предоставили телефонные консультации более чем 200 гражданам Грузии. Представители посольства провели ряд встреч, в том числе с гражданами Грузии, проживающими в городе Бат-Ям. При необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством по номерам: +972 526 919092, горячая линия +972 3 609 3206. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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