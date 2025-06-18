https://sputnik-georgia.ru/20250618/grazhdan-gruzii-v-izraile-prizvali-strogo-sledovat-protokolu-bezopasnosti-293819184.html
Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности
Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности
Sputnik Грузия
Сотрудники посольства за последние несколько дней предоставили телефонные консультации более чем 200 гражданам Грузии 18.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-18T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле призвало своих граждан неукоснительно следовать указаниям местных властей, укрываться сразу после срабатывания сигнала тревоги и соблюдать протокол безопасности, говорится в распространенном сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Посольство Грузии в Израиле, принимая во внимание текущую обстановку безопасности в стране, продолжает работать в условиях чрезвычайного положения. Сотрудники посольства за последние несколько дней предоставили телефонные консультации более чем 200 гражданам Грузии. Представители посольства провели ряд встреч, в том числе с гражданами Грузии, проживающими в городе Бат-Ям. При необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством по номерам: +972 526 919092, горячая линия +972 3 609 3206. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, иран, израиль, дональд трамп, cnn
Граждан Грузии в Израиле призвали строго следовать протоколу безопасности
18:44 18.06.2025 (обновлено: 20:05 18.06.2025)
Сотрудники посольства за последние несколько дней предоставили телефонные консультации более чем 200 гражданам Грузии
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле призвало своих граждан неукоснительно следовать указаниям местных властей, укрываться сразу после срабатывания сигнала тревоги и соблюдать протокол безопасности, говорится в распространенном сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Посольство Грузии в Израиле, принимая во внимание текущую обстановку безопасности в стране, продолжает работать в условиях чрезвычайного положения.
Посольство находится на постоянной связи с гражданами Грузии, проживающими в Израиле, а также в постоянной координации с соответствующими службами и постоянно отслеживает ситуацию.
Сотрудники посольства за последние несколько дней предоставили телефонные консультации более чем 200 гражданам Грузии. Представители посольства провели ряд встреч, в том числе с гражданами Грузии, проживающими в городе Бат-Ям.
При необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством по номерам: +972 526 919092, горячая линия +972 3 609 3206.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. При этом с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.