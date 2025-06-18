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Грузия и Турция осудили внешнее вмешательство и двойные стандарты Запада

Грузия и Турция осудили внешнее вмешательство и двойные стандарты Запада

Sputnik Грузия

Тбилиси и Анкара договорились работать вместе для обеспечения мира и стабильности, заявил грузинский депутат 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T16:26+0400

2025-06-18T16:26+0400

2025-06-18T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вмешательство извне во внутренние дела страны и двойные стандарты Запада, в том числе относительно закона об "иноагентах", неприемлемы как для Грузии, так и для Турции, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе во время визита в Анкару. Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. По словам депутата, на встрече стороны отметили, что внешнее вмешательство во внутренние дела недопустимо. К сожалению, это новая тенденция, и все чаще иностранные акторы вмешиваются во внутреннюю политику, подчеркнул Самхарадзе. Главной темой обсуждений в ходе визита в Анкару, по словам политика, стали конфликты и войны, происходящие в регионе. "Наше общее послание заключается в том, что Грузия и Турция должны работать вместе и поддерживать друг друга для обеспечения мира, стабильности и экономического развития в наших странах, учитывая, что Турция является торговым партнером номер один для Грузии", – заявил Самхарадзе. Грузинская делегация во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили отправилась с официальным визитом в Анкару 17 июня. В рамках визита он встретился со своим турецким коллегой, председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Визит грузинской парламентской делегации в Анкару завершается 18 июня. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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