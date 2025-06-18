https://sputnik-georgia.ru/20250618/kak-grazhdane-gruzii-mogut-bezopasno-pokinut-iran-zayavlenie-posolstva-293820133.html

Как граждане Грузии могут безопасно покинуть Иран? Заявление посольства

Как граждане Грузии могут безопасно покинуть Иран? Заявление посольства

Sputnik Грузия

В диппредставительстве отметили, что для пересечения границы между Азербайджаном и Туркменистаном требуется специальное разрешение 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T19:56+0400

2025-06-18T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Граждане Грузии могут безопасно покинуть Иран наземным путем через границы с Азербайджаном, Арменией, Туркменистаном и Турцией при координации с посольством страны в Иране, говорится в распространенном заявлении ведомства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". В диппредставительстве отметили, что для пересечения границы между Азербайджаном и Туркменистаном требуется специальное разрешение, для получения которого гражданам Грузии необходимо обратиться в посольство Грузии в Иране. Между тем посольство Грузии в Иране продолжает работать в условиях чрезвычайного положения, учитывая текущую обстановку безопасности в стране. Сотрудники посольства находятся на постоянной связи с гражданами Грузии, проживающими в Иране. Посольство также координирует работу с соответствующими агентствами и следит за обстановкой безопасности. К этому времени сотрудники посольства оказали телефонные и иные консультации или помощь более чем 100 гражданам Грузии, проживающим в Иране. При необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством в Иране по номерам горячей линии: +995 595 31 16 61, +98 912 075 83 97, +98 935 211 02 74. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. При этом с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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