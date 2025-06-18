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Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной

Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной

Sputnik Грузия

Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T13:59+0400

2025-06-18T13:59+0400

2025-06-18T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. "В результате макроэкономического анализа и существующих рисков Комитет монетарной политики посчитал оптимальным сохранить осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной – на уровне 8%", – говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается в рамках целевого показателя в 3 процента. По состоянию на май 2025 года, общий уровень цен вырос на 3,5 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,0 процента. Как отметил регулятор, долгосрочные инфляционные ожидания стабильны. "В целом, на рост инфляции в основном влияют цены на продовольствие, что в некоторой степени отражает тенденцию на международных рынках продовольствия. С другой стороны, рост продовольственной инфляции компенсируется дефляцией импортных товаров, в основном из-за годового снижения цен на топливо", – говорится в сообщении. Согласно центральному сценарию Нацбанка, инфляция в 2025 году временно превысит целевой показатель, составив в среднем 3,8 процента, и стабилизируется на уровне около 3 процентов в среднесрочной перспективе. Также, как отметил Нацбанк, на фоне продолжающейся глобальной геополитической напряженности и торговых ограничений экономическая неопределенность остается высокой. Соответственно, риски для инфляции, как в сторону роста, так и снижения, остаются повышенными. Поэтому Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков. По мнению регулятора, на фоне длительной реализации этих рисков может развиться сценарий высокой инфляции, требующий более высокой траектории ставки монетарной политики, чем центральный сценарий. С другой стороны, в случае низких инфляционных рисков, фундаментальные процессы потребуют более низкой траектории ставки монетарной политики, чем в центральном сценарии. "Укрепленный обменный курс и мировые цены на продовольствие окажут понижающее влияние на общую инфляцию за счет более низкой инфляции импортных товаров", – отметил регулятор. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 30 июля 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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